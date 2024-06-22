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Лукашенко рассказал о планах развития Дзержинска, города-спутника Минска

22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал о планах развития Дзержинска, города-спутника <a href=Минска" height="100%" width="670">
Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали пример укрупнения бизнеса. Теперь его возьмут за образец, рассказывает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Здесь все молоко сорта «экстра» – самого высокого качества. Прежняя ферма пережила обновление и превратилась в молочно-товарный комплекс. Это намного дешевле, чем строить с нуля. Проект получился оптимальным.

«Если у вас действительно, а это, наверное, так, получился самый дешевый молочно-товарный комплекс, надо тиражировать по всей стране эти комплексы. Нам не надо выпендриваться, чтобы тут какая-то была архитектура супер и так далее», – отметил белорусский лидер.

Инвестором выступили власти Минска и стали пионерами в подобном подходе. Дзержинский – один из 20 таких комплексов. Не исключено, что и другие регионы оценят подход. Лукашенко же уверен, что нет лучше работы, чем в сельском хозяйстве.

«Мне снятся по ночам люди, с которыми я работал, коровы. Самое интересное – это здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год», – отметил Лукашенко.

Дзержинский район – центр промышленности и сельского хозяйства. Только в прошлом году здесь заработали 70 новых предприятий. Сам город Дзержинск – спутник Минска. На него у президента серьезные планы.

«Мы не только здесь будем строить производственные мощности, заводы, фабрики, развивать сельское хозяйство. Многодетные, военные и арендное жилье для предприятий: хочешь жилье – пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи», – заявил президент Беларуси.

А чтобы еще и с пользой отдохнуть, в Дзержинске президент открыл спортивный комплекс. Здесь несколько тренировочных залов, бассейн. Такие центры Лукашенко называет «фабрикой здоровья» и считает, что подобные комплексы должны быть в каждом районе.

«Если каждый человек, начиная с ребенка, будет заботиться о своем здоровье, хотя бы по минимуму, не надо будет в аптеку ходить и в больницу. И для того, чтобы вы не ходили, мы строим «центры здоровья», – сказал Лукашенко.

В одном из залов президента ждали ветераны футбола Минской области. Он вспомнил, как в молодости увлекался «спортом номер один» и травмировал колено. А вот фото 1996 года для президента стало сюрпризом. Тогда 15 ноября на стадионе «Динамо» в матче между ветеранами футбола и студентами играл и он. А сегодня Лукашенко предложили сделать первый удар по мячу в новом спортзале.

На выходе из центра Лукашенко ждали местные жители. Говорить о проблемах, хоть и просил президент, не стали – лишь благодарили. Власти области передадут спортивному комплексу автобус для подвозки детей.



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Теги: Минск
 
 
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Президент посетил молочно-товарный комплекс и открыл физкультурно-оздоровительный комплекс.
 
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