Источник материала: ProBusiness





Антон Гарустович — известный минский архитектор. Хотя перечень его достижений не ограничивается только этой сферой. Антон и предприниматель, и занимал государственные должности, и даже писал научные публикации. Однако, в этот раз он рассказал «Про бизнес» не об архитектуре, а о том, как решил построить вокруг своего хобби бизнес и клуб единомышленников. Антон с детства любил корабли, и уже на протяжении многих лет профессионально занимается яхтингом, развивает это направление в Беларуси, а кроме того, является со-основателем яхт-клуба, сформированного на базе яхты «Виолончель».

«Чтобы войти в бизнес, который тебе не знаком, лучше всего заходить в него через хобби»

В яхтинг-тусовку у Антона зайти получилось не сразу, так как она и сейчас достаточно закрытая, не говоря уже о тех временах, когда герой нашего интервью только начинал свое «покорение морей».

К плотному занятию яхтингом Антона подтолкнул случай: во время работы ему как руководителю компании позвонили с предложением организовать корпоратив, а бизнесмен в шутку ответил, что готов только, если это мероприятие будет проходить на яхте. Как оказалось, у ивент-агентства были контакты яхт-клуба, и корпоратив был организован не на суше, а «на море».





— После корпоратива на яхте я думал, что мой гештальт будет закрыт, но уже через пару недель я захотел выйти на яхте еще раз. Мне в очередной раз понравилась такая прогулка, я понял, что меня это заряжает.

В какой-то момент я стал приходить и говорить: «Давайте я сам покатаю людей, а вы мне дадите скидку». Владельцы ничего не теряли, а я приобретал опыт и «налет часов». Постепенно я начал погружаться, и мне даже стали платить за управление яхтой.





С течением времени я понял, что это то, чем я горю, поэтому вскоре решил выстроить сообщество яхтсменов вокруг одной яхты. Выбор пал на «Виолончель» — морскую, килевую яхту. Таких в Беларуси не очень много. Основным ее отличием является форма: она имеет уникальные обводы, приплюснута, с плоской палубой, чтобы быть устойчивее во время шторма и было легко находиться на палубе. На яхте даже есть газовые конфорки, чтобы можно было приготовить еду.

Мне очень нравилась идея того, что я захожу в новую сферу через хобби. У меня был руководящий опыт, поэтому получалось находить подход к людям.





Яхтинг не просто так называется королевским видом спорта — здесь все построено на управлении людьми и планировании. Нужно заранее предугадать, откуда будет дуть ветер, рассчитать маршрут, чтобы дойти до заданной точки, грамотно поставить задачи команде. Управление яхтой очень похоже на управление бизнесом.





Для предпринимателей поэтому он и ценен, что здесь фактически сразу можно получить обратную связь во время постановки задачи. Если в бизнесе после принятия решения, распределения ролей и раздачи указаний может пройти несколько месяцев, и руководитель только спустя какой-то срок сможет понять, насколько его действия были эффективны и правильны, то на яхте этот путь сокращается до нескольких минут или даже секунд.

Для того, чтобы начать самостоятельно управлять парусной яхтой, нужен примерно сезон тренировок, хотя в этом плане все индивидуально, кому-то нужно больше времени, кому-то — меньше.

«Я даже не проводил анализа рынка и серьезных финансовых подсчетов»

Сравнивая свой архитектурный опыт с яхтенным, могу сказать, что строить дома, конечно, непросто, но обслуживать и поддерживать яхту на плаву еще сложнее. Здесь огромное количество деталей, каждая их которых уникальна, из-за чего расходы могут быть очень высокими.





Серьезное занятие яхтингом как полноценным делом выросло из хобби, и деньги не были самоцелью, поскольку основным бизнесом была архитектурная компания. Изначально я даже не проводил анализа рынка и серьезных финансовых подсчетов, но это дело меня все больше и больше увлекало, поэтому считать потом стало тоже интересно.









































Минск, с точки зрения бизнеса, не сильно охвачен яхтами. Здесь живет 2 млн человек, но мало кто соприкасался с этим видом спорта, развлечением. Сюда несколько лет назад пыталась выйти одна из российских франшиз, но у них ничего не получилось. Наверное, по той причине, что они не совсем понимали рынок и предлагали не тот продукт и настроение. У нас даже шутили, что зарабатывают все, кроме них. Однако, им стоит отдать должное, что они внесли очень большой вклад в популяризацию яхт в Минске.

Путешествие на яхте — это хороший способ проверить себя и людей. Вода все-таки чужеродная среда для нас, и когда люди оказываются полностью окружены ей, они могут себя вести совершенно по-другому, не так, как в привычной атмосфере.





Выход на яхте — это своего рода переход в другой мир, и люди, возвращаясь на берег, ощущают себя другими. Во время путешествия, будь то недельная поездка в море, или несколько часов на озере, люди переосмысливают многие вещи.

«Примерная стоимость курса за 30 занятий 2,5 тысячи BYN»

Когда человек приходит на обучение и говорит, что хочет заниматься яхтингом, ему лучше всего прийти на пробное занятие, после дать себе немного отдохнуть, понять, хочешь ли продолжать или нет. По моему мнению, для устойчивого овладения яхтой, не в штормовую погоду необходим курс в 30 занятий (по два часа), плюс дополнительная практика с туристами и учениками. Сейчас примерная стоимость такого курса 2,5 тысячи BYN.





В некоторых школах практика занимает только 5−6 занятий, и с точки зрения бизнеса это хорошо, потому что за такое время человек нормально не научиться, и его можно постоянно записывать на дополнительные занятия. Если же подходить ответственно, необходимо полностью научить человека за весь курс. Также признаком хорошей яхтенной школы является скидка на аренду собственной яхты в 50%, бонусные занятия, приглашения в качестве помощника капитана, а это дополнительный «налет часов».

Мы помогаем получить права в ГИМС (Государственная инспекция маломерных судов) и дальше сопровождаем людей до получения международных прав, а их достаточно много. Получая международные права, человек может без проблем брать в аренду яхту в любой точке мира.





За время обучения уже, как правило, складываются группы из людей, которые хотят получить международные права, мы помогаем им арендовать со скидкой лодки в других странах, договориться о сдаче экзаменов там. Ученики уже получали права в Польше и Хорватии.

В планах организовать обучение за рубежом, чтобы ученикам можно было еще удобнее, дешевле и быстрее получить права. Этот шаг сделает обучение на Минском море привлекательнее. Есть два основных способа дальнейшего развития яхтенного бизнеса: сделать упор на развитии яхт-клуба и продвигать бренд уже имеющейся яхты, как «Виолончель», либо расширять флот. Я придерживаюсь первого варианта, так как Минское море не такое уж и большое, и смысла в новых яхтах нет, а вот зарубежный рынок куда привлекательнее с точки зрения увеличения количества яхт.





В нашем сообществе сейчас около полусотни самых активных человек. В большинстве это предприниматели или топ-менеджеры от 27 до 50 лет. И для этих людей яхт-клуб — хорошая возможность нетворкинга, помимо рабочих интересов у них совпадают интересы в жизни.

«В Минске емкость рынка составляет около 100 тысяч потенциальных клиентов, которые хотя бы раз в год могут купить прогулку на яхте»

У нас рынок яхтинга растущий: один человек, например, заказав прогулку, возвращается, а потом цепляет еще несколько увлеченных людей, которые не знали, как войти в яхтинг. На падающем же рынке клиенты не возвращаются, не говоря уже о приходе по сарафанке. Кроме того, растущий рынок открывает возможности профилизации. Мне нравится, например, делать акцент на продвижении бренда одной яхты, некоторые могут наоборот купить несколько яхт, и продвигать модель чартерного флота.





В Минске живет почти 2 млн человек. В лучшем случае около 1 млн людей хотя бы слышали о яхтах в Беларуси, остальные — нет. Из этого количества около 100 тысяч — потенциальные клиенты в яхтинге, которые хотя бы раз в год могут купить прогулку. Услуга стоит около 400−600 BYN за два часа в зависимости от класса яхты. Такую прогулку заказывает один клиент в среднем раз за сезон и таким образом получается, что объем и оборот живого рынка, который можно охватить только по этой услуге, может быть около 50 млн BYN в год. Если брать курсы и другие услуги, то цифры еще больше. А рынок еще холодный и он растет.





В самом начале я не просчитывал экономику, а строил все исключительно на любви. Чуть позже стал считать финансы, так как мне было просто интересно.

В целом все, что касается пляжного, водного отдыха и внутреннего туризма, сейчас растет. Это обусловлено и сложностями с зарубежными турами, и климатическими изменениями.





«В Беларуси лодка, которая может приносить какой-то доход, стоит от € 10 до 80 тысяч»

Бизнес-модель в яхтинге может быть разной. Первый вариант — это частный прокат на своей лодке. У нас для этого нужно самому организовать маркетинг, возможно, создать Instagram-аккаунт. На Западе, помимо этого, еще можно разместить объявление на Booking. Таких людей сейчас очень много в Греции, например. Там есть люди, которые живут на своей яхте, и они могут покатать за небольшую сумму денег. Второй вариант — это покупка второй лодки, найм шкипера. Если покупать третью лодку, то уже найм администратора и работа мини-чартерного флота. У нас такая модель не развита. Также отличие на Западе в том, что там сдают яхту не по часам, как у нас, а на сутки или недели. К тому же, у нас не развит рынок страховых услуг, поэтому здесь реже сдают яхты в аренду без шкипера.





Яхта — это еще и хороший актив с точки зрения бизнеса, если это люксовая лодка. Ее можно заложить под кредит, сдать в аренду, получить быстрые деньги, проводить там бизнес-мероприятия. Также это престижно. Да, в Беларуси тоже покупают яхты ради престижа. Есть интересный кейс компании Beneteau. Они занимаются продажами яхт и обучением людей. Человек приходит к ним учиться яхтингу на их яхтах, а после обучения они предлагают купить одну из этих лодок. Такая бизнес-идея очень крутая, на мой взгляд.





В Беларуси лодка, которая может приносить какой-то доход стоит от € 10 до 80 тысяч. Лодки дешевле вряд ли принесут деньги, поскольку будет сложно привлечь клиентов. Окупаемость в среднем для одного судна в таком ценовом диапазоне в Беларуси составляет примерно 2,5−3 года при средне-минимальной загрузке. За сезон средняя лодка приносит порядка $ 14 тысяч из которых примерно 10−30% уйдет на ремонт и обслуживание.





За рубежом медианная цена яхт составляет от € 50 до 300 тысяч. Средняя яхта будет стоить около € 200 тысяч. Если взять, например, Грецию, то сезон там длиться дольше, чем в Беларуси, — примерно полгода. С учетом загруженности в 70% за сезон можно зарабатывать около $ 50 тысяч, а срок окупаемости около 4 лет.

Интересно и то, как работает маркетинг в этой нише в разных странах и ценовых сегментах. В Беларуси, например, этому уделяется много времени, на Западе ситуация другая. Здесь примечательна история Михаила Гребенюка (блогер и предприниматель, — прим. «Про бизнес»). В одном из своих видео он рассказывал, как однажды отдыхал на очень дорогой яхте, аренда которой стоит $ 150−200 тысяч за неделю. Ее аренда расписана на год вперед, и в то же время, отдел продаж и маркетинг там отсутствует.





Вместе с этим Михаил этим заявлением показал пример человека, который совсем не понимает яхтинг. Здесь своя особая атмосфера, и люди часто не думают о том, как заработать больше денег, они работают в удовольствие. Я такой же — мне важнее получать кайф от яхт, чем зарабатывать на них. Прелесть здесь и в том, что с такой позицией ты куда более свободен, можешь отказать несвоим клиентам, окружить себя подходящими людьми и единомышленниками, отправится с ними путешествовать в красивейшие места планеты.



