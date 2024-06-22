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Международный мотопробег к 80-летию освобождения Беларуси собрал около 100 байкеров
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал международный мотопробег. Патриотическая акция приурочена к
В проекте участвуют около 100 байкеров из мотоклубов Беларуси, Латвии и России. Поддержать историческую эстафету приехали команды из Воронежа, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Завершится мотопробег 23 июня.
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В проекте участвуют мотоциклисты из Беларуси, Латвии и России.
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