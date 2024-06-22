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Международный мотопробег к 80-летию освобождения Беларуси собрал около 100 байкеров

22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный мотопробег к 80-летию освобождения Беларуси собрал около 100 байкеров
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси стартовал международный мотопробег. Патриотическая акция приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В проекте участвуют около 100 байкеров из мотоклубов Беларуси, Латвии и России. Поддержать историческую эстафету приехали команды из Воронежа, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Завершится мотопробег 23 июня.



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В проекте участвуют мотоциклисты из Беларуси, Латвии и России.
 
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