Память героев-пограничников почтили в Бресте: они погибли в первые дни войны

«Сегодняшний «Боевой расчет» – это дань памяти тем, кто в 1941-м году встал на смерть, защищая рубежи нашей Родины. Вспоминаем тех, кто ушел из жизни, это яркий пример для подражания для нынешнего поколения, как нужно беречь свою Родину и как ее защищать», – заявил председатель Координационного совета Международного союза ветеранов пограничной службы Мансур Валиев.

Акция «Боевой расчет» проходит в Брестской крепости в девятый раз. В ней традиционно участвуют и студенты пограничных вузов из Казахстана, России и Таджикистана.