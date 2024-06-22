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Память героев-пограничников почтили в Бресте: они погибли в первые дни войны
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Боевой расчет» прошел в Бресте. Так называется патриотическая акция. Курсанты Института пограничной службы выстроились с портретами защитников Беларуси, погибших в первых
«Сегодняшний «Боевой расчет» – это дань памяти тем, кто в 1941-м году встал на смерть, защищая рубежи нашей Родины. Вспоминаем тех, кто ушел из жизни, это яркий пример для подражания для нынешнего поколения, как нужно беречь свою Родину и как ее защищать», – заявил председатель Координационного совета Международного союза ветеранов пограничной службы Мансур Валиев.
Акция «Боевой расчет» проходит в Брестской крепости в девятый раз. В ней традиционно
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Курсанты Института пограничной службы выстроились с портретами защитников Беларуси.
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