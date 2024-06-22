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День памяти и скорби: в мемориальном комплексе «Тростенец» под Минском почтили память погибших
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском прошел
«Это день скорби, потому что было здесь такое событие, был концлагерь. Погибло очень много людей. Поэтому пришли почтить память людей наших белорусов», – рассказал житель Минска Александр Пушкарев.
«Наши люди смогли выстоять благодаря духу, патриотизму. Война закончилась нашей неопровержимой победой. Мы их помним, любим», – отметила жительница белорусской столицы Юлия Крупина.
Вместе с минчанами скорбят и все жители Беларуси. Накануне митинг-реквием прошел на Буйничском поле в Могилеве.
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В годы Великой Отечественной войны в этом месте зверски расправлялись с мирными жителями. Всего было убито более 560 тысяч человек.
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