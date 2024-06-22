День памяти и скорби: в мемориальном комплексе «Тростенец» под Минском почтили память погибших

«Это день скорби, потому что было здесь такое событие, был концлагерь. Погибло очень много людей. Поэтому пришли почтить память людей наших белорусов», – рассказал житель Минска Александр Пушкарев.

«Нам, молодежи, в первую очередь надо рассказывать подрастающему поколению об этой трагедии – тем более во время 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Нам, будущим педагогам, важно чтить, помнить и не допустить те страшные моменты истории, которые произошли с нашим народом», – объяснила жительница Минска Дарья Лукашевич.

«Наши люди смогли выстоять благодаря духу, патриотизму. Война закончилась нашей неопровержимой победой. Мы их помним, любим», – отметила жительница белорусской столицы Юлия Крупина.

Вместе с минчанами скорбят и все жители Беларуси. Накануне митинг-реквием прошел на Буйничском поле в Могилеве.