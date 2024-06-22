Останки более 740 погибших во время Великой Отечественной войны перезахоронены под Минском

«На территории Минского района десятки тысяч таких останков, захоронений – мы находим гражданских людей, военнопленных. И это очень важная работа по восстановлению исторической памяти, восстановлению всех фактов, зверств фашистских захватчиков, которые они совершали здесь на территории Беларуси», – сказал заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Денис Курленко.

«Применяются специальные научно-технические средства, также специальная техника. Буквально по каждому квадратному метру изучается урочище Уручье. В ямах-могилах обнаружены мирные жители , о чем свидетельствуют предметы обуви, одежды, утварь различная. Также помимо женщин и детей, подростков, обнаружены и военнопленные», – отметил прокурор Минского района Алексей Рудишкин.