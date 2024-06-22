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Останки более 740 погибших во время Великой Отечественной войны перезахоронены под Минском
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском перезахоронили останки погибших во время Великой Отечественной войны. Это мирные жители и военнопленные – всего свыше 700 человек, передает телеканал «МИР 24».
«На территории Минского района десятки тысяч таких останков, захоронений – мы находим гражданских людей, военнопленных. И это очень важная работа по восстановлению исторической памяти, восстановлению всех фактов, зверств фашистских захватчиков, которые они совершали здесь на территории Беларуси», – сказал заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Денис Курленко.
При расследовании уголовного
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