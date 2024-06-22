ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Останки более 740 погибших во время Великой Отечественной войны перезахоронены под Минском

22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Останки более 740 погибших во время Великой Отечественной войны перезахоронены под Минском
 Фото: МТРК «Мир»

Под Минском перезахоронили останки погибших во время Великой Отечественной войны. Это мирные жители и военнопленные – всего свыше 700 человек, передает телеканал «МИР 24».

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?
На церемонию прощания прибыли представители поисковых отрядов и религиозных конфессий, военнослужащие и школьники. Память погибших почтили минутой молчания и митингом-реквиемом.

«На территории Минского района десятки тысяч таких останков, захоронений – мы находим гражданских людей, военнопленных. И это очень важная работа по восстановлению исторической памяти, восстановлению всех фактов, зверств фашистских захватчиков, которые они совершали здесь на территории Беларуси», – сказал заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Денис Курленко.

«Применяются специальные научно-технические средства, также специальная техника. Буквально по каждому квадратному метру изучается урочище Уручье. В ямах-могилах обнаружены мирные жители, о чем свидетельствуют предметы обуви, одежды, утварь различная. Также помимо женщин и детей, подростков, обнаружены и военнопленные», – отметил прокурор Минского района Алексей Рудишкин.

При расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа учитывают архивные документы и показания свидетелей. Уже есть данные об уничтожении в Минском районе свыше 50 тысяч мирных жителей и военнопленных.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На церемонию прощания прибыли представители поисковых отрядов и религиозных конфессий, военнослужащие и школьники.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Путешествие на яхте — это хороший способ проверить себя и людей рядом». История яхтсмена, который сделал хобби успешным бизнесом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2024
Mir24.TV Belarus
22.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика