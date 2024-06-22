Вопросы совершенствования нацбезопасности обсудили в Минске: от киберпреступности до коррупции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске : от киберпреступности до коррупции" height="100%" width="670">

В Беларуси стало меньше киберпреступлений. За последние четыре года их количество снизилось почти в два раза. Об этом говорили в Минске на IV Международной научно-практической конференции «Основные направления совершенствования нацбезопасности».



Собравшиеся обсудили экономическую, военную и информационную защищенность государства. В частности, как продолжается работа по выявлению тех, кто причастен к экстремизму и скрывается за границей. Сейчас в этом направлении возбуждено более 100 уголовных дел. Также в приоритете у правоохранителей и борьба с коррупцией.

«В производстве у Главного следственного управления находится уголовное дело в отношении 15 должностных лиц сельхозпредприятий, которые получали взятки на регулярной основе за поставки запчастей для сельхозтехники. Взятки размером от 100 до 4 тыс. рублей, но они были постоянными. В этом направлении нужно прилагать больше усилий, чтобы на местах люди понимали, что нельзя брать чужое», – заявил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

Также в производстве Следственного комитета Беларуси находятся уголовные дела в отношении должностных лиц Польши и Литвы за бесчеловечное обращение с беженцами. Потерпевшими признаны 200 человек, 50 из которых погибли.