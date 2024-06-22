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Вопросы совершенствования нацбезопасности обсудили в Минске: от киберпреступности до коррупции
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске: от киберпреступности до коррупции" height="100%" width="670">
В Беларуси стало меньше киберпреступлений. За последние четыре года их количество снизилось почти в два раза. Об этом говорили в Минске на IV Международной научно-практической конференции «Основные направления совершенствования нацбезопасности».
Также в производстве Следственного комитета Беларуси находятся уголовные дела в отношении должностных лиц Польши и Литвы за бесчеловечное обращение с беженцами. Потерпевшими признаны 200 человек, 50 из которых погибли.
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IV Международная научно-практическая конференция «Основные направления совершенствования нацбезопасности» открылась в Беларуси.
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