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Удержание и найм сотрудников: актуальная практика и открытый микрофон в Клубе Про бизнес, 26 июня
22.06.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Удержание сотрудников и найм: пожалуй, самые острый вызовы для собственников и руководителей сегодня. Какие подходы и инструменты использовать? 26 июня в
После выступления спикеров, мы приглашаем к открытому микрофону участников встречи — поделиться личным опытом и задать вопросы.
Тема вечера: обсуждение инструментов удержания сотрудников
👉🏻 19.00−20.20 выступления экспертов:
Тема 1: «Удержание персонала: как перестать делать много работы и начать делать ту, что нужно»
Тема 2: «Мировые тренды в работе с персоналом — практика в Беларуси»
👉🏻 20.00−21.20 Открытый микрофон
👉🏻21.20−22.00 фуршет и неформальное общение
Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.
👉🏻Чтобы принять участие во встрече —
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Удержание сотрудников и найм: пожалуй, самые острый вызовы для собственников и руководителей сегодня. Какие подходы и инструменты использовать? 26 июня в Клубе Про...
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