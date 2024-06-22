Удержание и найм сотрудников: актуальная практика и открытый микрофон в Клубе Про бизнес, 26 июня

Источник материала: ProBusiness

Удержание сотрудников и найм: пожалуй, самые острый вызовы для собственников и руководителей сегодня. Какие подходы и инструменты использовать? 26 июня в Клубе Про бизнес , самом большом официальном сообществе предпринимателей, руководителей и собственников, практическим опытом поделятся Николай Лепешинский, заместитель генерального директора группы компаний SANTA по персоналу, кандидат психологических наук, и Светлана Цыганова, заместитель директора по персоналу «ДРТ Консалтинг».

После выступления спикеров, мы приглашаем к открытому микрофону участников встречи — поделиться личным опытом и задать вопросы.

Тема вечера: обсуждение инструментов удержания сотрудников

👉🏻 19.00−20.20 выступления экспертов:

Тема 1: «Удержание персонала: как перестать делать много работы и начать делать ту, что нужно»

Николай Лепешинский, заместитель генерального директора группы компаний SANTA по персоналу, кандидат психологических наук





Корпоративный опрос как доступный инструмент для планирования работы с персоналом

Прогноз увольнения сотрудников: тот случай, когда наша задача, чтобы прогноз не реализовался

Тема 2: «Мировые тренды в работе с персоналом — практика в Беларуси»

Светлана Цыганова, заместитель директора по персоналу «ДРТ Консалтинг» (более 17 лет управленческого опыта в Deloitte Беларусь, «Алютех Воротные Системы» Беларусь)



Цыганова

👉🏻 20.00−21.20 Открытый микрофон

Предприниматели могут поделиться личным опытом поиска и удержания сотрудников

Вопросы и ответы со спикерами

👉🏻21.20−22.00 фуршет и неформальное общение

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.

👉🏻Чтобы принять участие во встрече — оформите разовое посещение Клуба (стоимость 210 белорусских рублей)





Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.



Встреча Клуба Про бизнес

Партнер Клуба



