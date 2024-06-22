Реконструкторы воссоздали предвоенную жизнь Бреста: мирный вечер 21 июня 1941-го

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Бресте воссоздали предвоенную жизнь города 21 июня 1941-го. Реконструкторы показали обстановку последнего мирного вечера, заглянула в прошлое и корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Улица Советская – центр притяжения жителей Бреста. В этот день здесь почти как в 1941-м: люди гуляют семьями, слушают музыку, ужинают в кафе. Даже погода как в то 21 июня: тепло и солнечно. 83 года назад взрослые наслаждались выходным – была суббота. У старшеклассников прошел выпускной. Ничто не предвещало беды. Так жил Брест в свой последний мирный вечер. Воссоздать атмосферу того дня на улицы города вышли сотни реконструкторов .

«Настоящий реконструктор обязательно должен быть актером. Что бы ты не реконструировал, ты должен так сыграть, чтобы люди поверили. В это нужно входить. В состояние, конечно же, входят. Знаете, вот как говорят «Ну, как в кино! Похоже!». Когда зрители скажут, что оно именно так и есть, тогда, наверное, мы свое дело выполнили», – сказал реконструктор Максим Буланчиков.

В 1941-м в Бресте жили около 50 тысяч человек. Люди разных конфессий и национальностей: от православных до иудеев, от русских до немцев. Реконструкторы создали образы советских военных и мирных жителей.

«Смотрим, вспоминаем своих родителей, дедушек, бабушек: как они одевались, копаемся в их сундуках, чемоданах, на чердаках. Вот так и собираются образы. Это вот Санкт-Петербург – блошиный рынок!» – показала реконструктор Ольга Хаменко.