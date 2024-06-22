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Реконструкторы воссоздали предвоенную жизнь Бреста: мирный вечер 21 июня 1941-го
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Бресте воссоздали предвоенную жизнь города 21 июня 1941-го. Реконструкторы показали обстановку последнего мирного вечера, заглянула в прошлое и корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Улица Советская – центр притяжения жителей Бреста. В этот день здесь почти как в 1941-м: люди гуляют семьями, слушают музыку, ужинают в кафе. Даже погода как в то 21 июня: тепло и солнечно. 83 года назад взрослые наслаждались выходным – была суббота. У старшеклассников прошел выпускной. Ничто не предвещало беды. Так жил Брест в свой последний мирный вечер. Воссоздать атмосферу того дня на улицы города
В 1941-м в Бресте жили около 50 тысяч человек. Люди разных конфессий и национальностей: от православных до иудеев, от русских до немцев. Реконструкторы создали образы советских военных и мирных жителей.
«Смотрим, вспоминаем своих родителей, дедушек, бабушек: как они одевались, копаемся в их сундуках, чемоданах, на чердаках. Вот так и собираются образы. Это вот Санкт-Петербург – блошиный рынок!» – показала реконструктор Ольга Хаменко.
«У меня 17 единиц техники – советской и немецкой в том числе. Сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы. Вот сегодня приехал на чехословацком велосипеде. То есть это тех времен, сороковых годов: чехи работали интенсивно на Германию», – объяснил житель Бреста Павел Овчинников.
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За годы войны и оккупации население города сократилось более чем в два раза. 20 тысяч человек остались на огромном пепелище.
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