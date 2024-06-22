ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Реконструкторы воссоздали предвоенную жизнь Бреста: мирный вечер 21 июня 1941-го

22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Реконструкторы воссоздали предвоенную жизнь Бреста: мирный вечер 21 июня 1941-го
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В белорусском Бресте воссоздали предвоенную жизнь города 21 июня 1941-го. Реконструкторы показали обстановку последнего мирного вечера, заглянула в прошлое и корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Улица Советская – центр притяжения жителей Бреста. В этот день здесь почти как в 1941-м: люди гуляют семьями, слушают музыку, ужинают в кафе. Даже погода как в то 21 июня: тепло и солнечно. 83 года назад взрослые наслаждались выходным – была суббота. У старшеклассников прошел выпускной. Ничто не предвещало беды. Так жил Брест в свой последний мирный вечер. Воссоздать атмосферу того дня на улицы города вышли сотни реконструкторов.

«Настоящий реконструктор обязательно должен быть актером. Что бы ты не реконструировал, ты должен так сыграть, чтобы люди поверили. В это нужно входить. В состояние, конечно же, входят. Знаете, вот как говорят «Ну, как в кино! Похоже!». Когда зрители скажут, что оно именно так и есть, тогда, наверное, мы свое дело выполнили», – сказал реконструктор Максим Буланчиков.

В 1941-м в Бресте жили около 50 тысяч человек. Люди разных конфессий и национальностей: от православных до иудеев, от русских до немцев. Реконструкторы создали образы советских военных и мирных жителей.

«Смотрим, вспоминаем своих родителей, дедушек, бабушек: как они одевались, копаемся в их сундуках, чемоданах, на чердаках. Вот так и собираются образы. Это вот Санкт-Петербург – блошиный рынок!» – показала реконструктор Ольга Хаменко.

Города-герои
Как Минск пережил 1100 дней оккупации?
Реконструкторы подготовили и импровизированный парад на ретро автомобилях. Он прошел на центральной улице города.

«У меня 17 единиц техники – советской и немецкой в том числе. Сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы. Вот сегодня приехал на чехословацком велосипеде. То есть это тех времен, сороковых годов: чехи работали интенсивно на Германию», – объяснил житель Бреста Павел Овчинников.

За годы войны и оккупации население города сократилось более чем в два раза. 20 тысяч человек остались на огромном пепелище. Вместо домов торчали почерневшие трубы. На улицах стояли разбитые танки и артиллерия. Спустя 80 лет в белорусском городе над Бугом все иначе. Здесь живут 340 тысяч человек. А сам Брест считают одним из самых красивых городов страны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За годы войны и оккупации население города сократилось более чем в два раза. 20 тысяч человек остались на огромном пепелище.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопросы совершенствования нацбезопасности обсудили в Минске: от киберпреступности до коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2024
Mir24.TV Belarus
22.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика