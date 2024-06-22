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Первые часы обороны Брестской крепости воссоздали в Беларуси

22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые часы обороны Брестской крепости воссоздали в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 83 года назад удар фашисткой армии первой приняла Брестская крепость. В субботу в цитадели прошел масштабный митинг-реквием, после которого реконструкторы воспроизвели первые часы защиты укрепления. Постановку увидела корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Вместе с Брестской крепостью сегодня с рассвета не спят тысячи белорусов и гостей страны. Они пришли в цитадель почтить память погибших в Великой Отечественной. Возложили цветы к монументам, а после увидели масштабную реконструкцию первых часов обороны Бреста. Сегодня здесь, как и 22 июня 1941-го, гремела земля.

Начало Великой Отечественной войны
Воспоминания очевидцев
83 года назад в 4:15 утра на крепость обрушился шквал из четырех тысяч артиллерийских снарядов. Реконструкторы восстановили все события. В этом году программа стала масштабнее. Сценарий расширили. Были и клещи штурма, и приказ номер один по гарнизону крепости, и желание вывести женщин и детей из цитадели.

«Это как те же самые дни. Тут никого не жалели особо. Всех сдали в плен. Честно, было страшно, было очень шумно», – поделилась реконструктор София Бердникович.

Образы солдат продумывали заранее. Изучали историю, архивы. Форма красноармейцев и гитлеровцев – по образцам начала Великой Отечественной. Фашистская Германия рассчитывала взять Брестскую крепость всего за несколько часов, но бойцы продержались 32 дня. Без воды и еды.

«Думают, что это артисты. Нет. Это люди, которые много лет уже занимаются этим. Они проникаются историей. Нам дали сценарий, мы провели репетицию. Мы постарались провести максимально точно этот бой», – рассказал реконструктор Юрий Перепечин.

А у монумента «Мужество» прошел митинг-реквием. В память о героях официальные лица страны с премьер-министром возложили к нему венки.

Историю защитников укрепления узнали не сразу. В начале 1950-х информацию доставали по крупицам. На госрадио даже выходил цикл передач «В поисках героев Брестской крепости». И лишь спустя 20 лет после великой Победы цитадель получила звание «Крепость-герой» наравне с 12 городами-героями Советского Союза.



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Теги: Брест
 
 
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Фашистская Германия рассчитывала взять цитадель всего за несколько часов, но бойцы продержались 32 дня.
 
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