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Первые часы обороны Брестской крепости воссоздали в Беларуси
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 83 года назад удар фашисткой армии первой приняла Брестская крепость. В субботу в цитадели прошел масштабный митинг-реквием, после которого реконструкторы воспроизвели первые часы защиты укрепления. Постановку увидела корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Вместе с Брестской крепостью сегодня с рассвета не спят тысячи белорусов и гостей страны. Они пришли в цитадель почтить память погибших в Великой Отечественной. Возложили цветы к монументам, а после увидели масштабную реконструкцию первых часов обороны Бреста. Сегодня здесь, как и 22 июня 1941-го, гремела земля.
«Это как те же самые дни. Тут никого не жалели особо. Всех сдали в плен. Честно, было страшно, было очень шумно», – поделилась реконструктор София Бердникович.
Образы солдат продумывали заранее. Изучали историю, архивы. Форма красноармейцев и гитлеровцев – по образцам начала Великой Отечественной. Фашистская Германия рассчитывала взять Брестскую крепость всего за несколько часов, но бойцы продержались 32 дня. Без воды и еды.
А у монумента «Мужество» прошел митинг-реквием. В память о героях официальные лица страны с премьер-министром возложили к нему венки.
Историю защитников укрепления узнали не сразу. В начале 1950-х информацию доставали по крупицам. На госрадио даже выходил цикл передач «В поисках героев Брестской крепости». И лишь спустя 20 лет после великой Победы цитадель получила звание «Крепость-герой» наравне с 12 городами-героями Советского Союза.
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Фашистская Германия рассчитывала взять цитадель всего за несколько часов, но бойцы продержались 32 дня.
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