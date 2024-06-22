Первые часы обороны Брестской крепости воссоздали в Беларуси

«Это как те же самые дни. Тут никого не жалели особо. Всех сдали в плен. Честно, было страшно, было очень шумно», – поделилась реконструктор София Бердникович.

Образы солдат продумывали заранее. Изучали историю, архивы. Форма красноармейцев и гитлеровцев – по образцам начала Великой Отечественной. Фашистская Германия рассчитывала взять Брестскую крепость всего за несколько часов, но бойцы продержались 32 дня. Без воды и еды.

«Думают, что это артисты. Нет. Это люди, которые много лет уже занимаются этим. Они проникаются историей. Нам дали сценарий, мы провели репетицию. Мы постарались провести максимально точно этот бой», – рассказал реконструктор Юрий Перепечин.

А у монумента «Мужество» прошел митинг-реквием. В память о героях официальные лица страны с премьер-министром возложили к нему венки.

Историю защитников укрепления узнали не сразу. В начале 1950-х информацию доставали по крупицам. На госрадио даже выходил цикл передач «В поисках героев Брестской крепости». И лишь спустя 20 лет после великой Победы цитадель получила звание «Крепость-герой» наравне с 12 городами-героями Советского Союза.