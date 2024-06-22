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«Поезд Победы» прибыл в Брест: музей на колесах рассказывает о главных событиях Великой Отечественной войны
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБрест: музей на колесах рассказывает о главных событиях Великой Отечественной войны" height="100%" width="670">
«Поезд Победы» едет по Беларуси.
Этот поезд прибыл в Брест без расписания. В девяти вагонах – хроника Великой Отечественной. В каждом из них – своя тематика. Инсталляции создавали по снимкам из военных альбомов.
Вагон для перевозки пленных, окопы, военный госпиталь и бронепоезд. В поезде будто чувствуешь дыхание Великой Отечественной войны. У многих посетителей музея экспозиция вызывает слезы. Среди них и Елена Ритевых. В семье два деда сражались на фронтах.
Экспозиция интерактивная. В вагонах – множество экранов, которые имитируют окна. Они добавляют эффект присутствия. Посетители получают наушники, в которых звучит рассказ о событиях Великой Отечественной. Он основан на воспоминаниях ветеранов и бывших узников концлагерей.
Познакомиться с мобильной выставкой смогут белорусы по всей республике. Поезд остановится в 23 городах страны. Следующими его увидят жители Пинска.
Проект «Поезд Победы» совместно создали белорусская и российская железные дороги. Так они решили сохранить общую историю и память о героях Великой Отечественной.
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«Поезд Победы» прибыл в Брест: музей на колесах рассказывает о главных событиях Великой Отечественной войны
В девяти вагонах – хроника трагических событий. В каждом из них – своя тематика. Инсталляции создавали по снимкам из военных альбомов.
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