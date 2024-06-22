«Поезд Победы» прибыл в Брест: музей на колесах рассказывает о главных событиях Великой Отечественной войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Брест : музей на колесах рассказывает о главных событиях Великой Отечественной войны" height="100%" width="670">

«Поезд Победы» едет по Беларуси. Первую остановку сделал в Бресте . Интерактивный музей на колесах прибыл из России. Его экспозиция рассказывает о главных событиях Великой Отечественной. О передвижной выставке рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Этот поезд прибыл в Брест без расписания. В девяти вагонах – хроника Великой Отечественной. В каждом из них – своя тематика. Инсталляции создавали по снимкам из военных альбомов.

Вагон для перевозки пленных, окопы, военный госпиталь и бронепоезд. В поезде будто чувствуешь дыхание Великой Отечественной войны. У многих посетителей музея экспозиция вызывает слезы. Среди них и Елена Ритевых. В семье два деда сражались на фронтах.

«Очень большое потрясение получила от этого музея на колесах. Решила посетить, потому что мои дедушки погибли на фронте. Один погиб под Ржевом – дома хранится похоронка – а второй был ранен и похоронен в Туапсе в братской могиле», – рассказала посетитель выставки.

Экспозиция интерактивная. В вагонах – множество экранов, которые имитируют окна. Они добавляют эффект присутствия. Посетители получают наушники, в которых звучит рассказ о событиях Великой Отечественной. Он основан на воспоминаниях ветеранов и бывших узников концлагерей.

«Повествование ведется от лица машинистки Лидии. Она – 19-летняя девушка, которая провела войну на колесах», – отметила волонтер Дарья Макаревич.

Познакомиться с мобильной выставкой смогут белорусы по всей республике. Поезд остановится в 23 городах страны. Следующими его увидят жители Пинска.

Проект «Поезд Победы» совместно создали белорусская и российская железные дороги. Так они решили сохранить общую историю и память о героях Великой Отечественной.