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День памяти и скорби: 40 деревьев высадили в Бресте в память о защитниках Родины

22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День памяти и скорби: 40 деревьев высадили в Бресте в память о защитниках Родины
 Фото: МТРК «Мир»

Ровно 83 года назад немецко-фашистские захватчики напали на Советский Союз. Памятные мероприятия прошли по всей Беларуси. Самые масштабные развернулись в Бресте и его легендарной цитадели. Тысячи людей пришли почтить память погибших при обороне крепости-героя, а в городе торжественно высадили символическую аллею, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В Бресте 40 новых деревьев. Их высадили в память о тех, кто сражался за Родину. Дедушка Елены генерал-полковник Леонид Сандалов встретил Великую Отечественную под Брестом в первые ее часы, выжил и всю войну возглавлял штабы армий и фронтов.

Начало Великой Отечественной войны
Воспоминания очевидцев
«Дедушкина судьба сложилась так, что впереди у него была замечательная, победная битва под Москвой, с которой началось наше наступление на врага. У него впереди были первые и последние салюты Великой Отечественной войны, у него впереди был день победы в Праге. Мы сегодня хотя бы символически восполняем те потери, сажая эти деревья. И нас всех это объединяет», – отметила внучка генерал-полковника Леонида Сандалова Елена Юрина.

А дедушка Юрия Кузьма Трубников войну прошел плечо к плечу с маршалом Советского Союза Константином Рокоссовским. Был в командовании 1-го и 2-го Белорусских фронтов. От фашистских захватчиков освобождал страну, а после и Европу.

«Защищал Тулу от Гудериана, защищал Москву зимой 42-го года, будучи замом Рокоссовского в 16-й армии. Вместе с Рокоссовским был в Сталинграде. Он первым проверил документы фельдмаршала Паулюса перед знаменитым допросом. Он воевал на Центральном фронте – Белгород, Курская дуга», – рассказал внук генерал-полковника Кузьмы Трубникова Юрий Трубников.

А в Брестской крепости 20 тысяч человек отдали дань уважения ее защитникам. Жители и гости страны собрались еще до рассвета. Память воинов почтили минутой молчания. Ровно в 4 утра спустили венки с лампадами на воду Западного Буга. К Вечному огню возложили живые цветы.

«Для нас очень волнительно, я первый раз в Бресте, приехала и получила незабываемые впечатления, очень яркие эмоции. Хочется плакать, будем надеяться, что у нас все будет хорошо», – поделилась жительница Беларуси Галина Воробьева.

«Мы из Санкт-Петербурга. Дедушка воевал, на Ленинградском фронте был, хотя, когда все началось, он начал службу где-то здесь недалеко, на границе с Польшей. Мы это все помним, для нас это свято», – отметил житель России Владислав Семенов.

На мемориальных плитах Брестской крепости около 300 имен погибших. Многих так и не удалось опознать. Здесь покоятся более тысячи человек. Цитадель первой приняла удар врага. Гитлеровцы рассчитывали взять ее за несколько часов. Красноармейцы держали оборону 32 дня. Раненые, практически без еды и медикаментов, из последних сил писали на стенах: «Я умираю, но не сдаюсь».

Спустя 20 лет после окончания войны Брестской крепости присвоили звание «Крепость-герой» наравне с 12 городами-героями Советского Союза.



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Теги: Брест
 
 
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Памятные мероприятия прошли по всей Беларуси. Самые масштабные развернулись в Бресте и его легендарной цитадели.
 
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