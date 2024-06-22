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Всебелорусская минута молчания: первым удар фашистов 22 июня 1945 года принял на себя Брест

22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всебелорусская минута молчания: первым удар фашистов 22 июня 1945 года принял на себя <a href=Брест" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

22 июня – День памяти и скорби. 22 июня 83 года назад началась Великая Отечественная война. Никогда ни одно государство в мире не теряло столько своих граждан, сколько Советский Союз в годы Великой Отечественной – 27 миллионов погибших. Первым удар фашистов принял на себя белорусский Брест. Каждый третий белорус погиб во время Великой Отечественной войны. Сегодня в стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг, защищая Родину. 22 июня в 12.00 по всей стране прошла Всебелорусская минута молчания.



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Теги: Брест
 
 
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Каждый третий белорус погиб во время Великой Отечественной войны. Сегодня в стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг, защищая Родину.
 
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