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Всебелорусская минута молчания: первым удар фашистов 22 июня 1945 года принял на себя Брест
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБрест" height="100%" width="670">
22 июня – День памяти и скорби. 22 июня 83 года назад началась Великая Отечественная война. Никогда ни одно государство в мире не теряло столько своих граждан, сколько Советский Союз в годы Великой Отечественной – 27 миллионов погибших.
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Каждый третий белорус погиб во время Великой Отечественной войны. Сегодня в стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг, защищая Родину.
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