Всебелорусская минута молчания: первым удар фашистов 22 июня 1945 года принял на себя Брест

Источник материала: Mir24.TV Belarus

22 июня – День памяти и скорби. 22 июня 83 года назад началась Великая Отечественная война. Никогда ни одно государство в мире не теряло столько своих граждан, сколько Советский Союз в годы Великой Отечественной – 27 миллионов погибших. Первым удар фашистов принял на себя белорусский Брест. Каждый третий белорус погиб во время Великой Отечественной войны. Сегодня в стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг, защищая Родину. 22 июня в 12.00 по всей стране прошла Всебелорусская минута молчания.