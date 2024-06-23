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Как заработать на мечте, зачем Mark Formelle еще одна фабрика и необычный кофе: новости бизнеса за 17-23 июня 2024 года
23.06.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Новые правила на рынке рекламы, признаки того, что с компанией что-то не так, и заработок на звонках экспертам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
С принятием в январе 2024 года закона № 353-З «Об изменении законов по вопросам рекламы» правила игры на этом рынке стали другими. Документ вступает в силу с 12 июля 2024 года. Однако до сих пор многие не понимают, что можно, а что нельзя в новых условиях. Поэтому «Про бизнес» попросил экспертов GRATA International сделать
Mark Formelle открыл уже 17-е производство одежды в Беларуси, на этот раз в Новополоцке. Для небольшого города это очень важное событие, как и для самого бренда. «Про бизнес»
Полезное для бизнеса
Если бизнес будет разбираться, кто есть кто в юридической сфере, то сможет быстрее решать свои вопросы, сразу обращаясь к нужному человеку. По нашей просьбе эксперт
Стоит ли продолжать текущий бизнес или имеет смысл изменить направление? Такие мысли приходят даже к успешным предпринимателям, которые много лет работают в своей области. Если вы чувствуете, что потенциал компании намного больше, но по-прежнему «бегаете по кругу», то
Средний сотрудник проводит треть своей жизни в офисе. А многие руководители и самые «горящие» сотрудники, как правило, имеют привычку задерживаться на работе или приходить пораньше. Это значит, что пространство, в котором работает ваша команда, принципиально влияет на эффективность бизнеса. Выходит, ваш офис — это либо значимый актив, либо тянущий назад пассив. Проверьте
Истории бизнеса
В Минске всего пара кофеен варит кофе на песке. У владельца одной из таких кофеен с запоминающимся названием LiLuOk «Про бизнес» взял интервью. Андрей Окулич
Год назад начинающий предприниматель Максим Курень исполнил свою мечту и открыл в центре Минска барбершоп «Milfhunter», надеясь на взрывной успех благодаря провокационной концепции и креативному подходу. А на днях «Про бизнес» заметил, что заведение выставлено на продажу. Мы связались с Максимом и узнали, что после открытия барбершопа его история превратилась в цепочку сложных вызовов. Несмотря на финансовые потери в течение первых 6 месяцев, молодой человек не сдался и взял заемные средства, чтобы выиграть время и найти выход из непростой ситуации. Читайте,
Многие авторитетные люди сталкиваются с тем, что им то и дело кто-то звонит с просьбой дать короткую консультацию. Специалисту это не нужно, если он не получает за это ничего взамен. Наталья Темченко и Борис Жуков решили исправить эту ситуацию — и создали сервис звонков Liber, который позволяет сделать входящие звонки к экспертам платными. О своем проекте его создатели
Антон Гарустович — известный минский архитектор. Хотя перечень его достижений не ограничивается только этой сферой. Антон и предприниматель, и занимал государственные должности, и даже писал научные публикации. Однако, в этот раз он рассказал «Про бизнес» не об архитектуре, а о том,
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Как заработать на мечте, зачем Mark Formelle еще одна фабрика и необычный кофе: новости бизнеса за 17-23 июня 2024 года
Новые правила на рынке рекламы, признаки того, что с компанией что-то не так, и заработок на звонках экспертам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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