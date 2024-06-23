Концерт-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концерт-реквием в память жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны прошел в Минске. Тысячи людей собрались во Дворце Республики, чтобы отдать дань уважения героям.



Вечер приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Во время войны в республике погиб каждый третий. Проект так и назвали, чтобы напомнить белорусам об общей трагедии. На сцене песни военных лет дополняли кинохроникой.

«Я думаю, что тронуло каждого. Это непереносимо, это тяжело, это невозможно. Мы должны помнить и никогда, самое главное, не предавать память тех, кто ценой неимоверных жертв, неимоверных потерь сделал все для того, чтобы мы жили под мирным небом», – подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

«Вы знаете, что генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела. В рамках расследования находятся все новые и новые захоронения. И, наверное, даже вот эта цифра страшная – каждый третий – может быть пересмотрена в ближайшее время в худшую, к сожалению, сторону», – отметил заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Перцов.

В зале ветераны и бывшие участники Великой Отечественной войны. Очевидцев остается с каждым годом все меньше. Для них дата 22 июня – самая трагичная в жизни.

«Я дитя войны, с 1938 года. У меня отец погиб под Сталинградом. Так что война прошлась по мне. Мы-то уже настоящие патриоты, советские люди. Очень хорошо, что молодежь собирают, что молодежи вот это все показывают, что война – это ужас. Что большего горя, чем война, нет», – поделилась ветеран Великой Отечественной войны Римма Дубровина.

Сегодня проект увидели около трех тысяч белорусов. А премьера концерта-реквиема прошла на Поклонной горе в Москве в мае.