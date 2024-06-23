Рота почетного караула в Беларуси готовится к параду: в программе – новые фигуры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рота почетного караула в Беларуси готовится к праздничному параду. В элитное подразделение попадают лучшие из лучших. За 10-минутным выступлением стоят месяцы тренировок. На репетиции побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Акцент на движении рук, темпе и высоте шага. На подготовку к параду три месяца. Начинают с индивидуальных занятий. Деревянные Т-образные приспособления помогают скорректировать осанку. Макеты венков, грузы на руках и ногах – освоить синхронность и четкость движений. А после нарабатывают слаженность отделений, взвода и только потом роты.

«Каждый военнослужащий ходит под разный темп музыки. Парадные коробки ходят под барабан: 120 ударов в минуту примерно, плюс-минус. Знаменная группа выносит знамя. Там темп замедляют, чтобы люди поднимали ногу и это было красиво», – рассказал командир взвода роты почетного караула, старший лейтенант Андрей Ткач.

Отбирают в роту почетного караула по всей Беларуси. Павлу Епимашко с ростом повезло. Это один из критериев отбора – не ниже 185 сантиметров. Проверяют здоровье, важен и внешний вид.

«Отслужив год, я изменился в характере. Физические нагрузки стали мне более переносимы», – поделился военнослужащий роты почетного караула Павел Епимашко.

Самых высоких ставят в знаменную группу. Остальных распределяют по другим расчетам.

«На этом параде будет исключительно новая программа: новые фигуры в ознаменование освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Секреты мы раскрывать не будем. Шествие будет патриотической направленности с символикой Республики Беларусь», – отметил командир первой роты почетного караула Кирилл Корчинский.

В плац-концерте участвуют более 100 человек, шесть из них виртуозы. Все с карабинами – именно они считаются церемониальным оружием. Вес почти четыре килограмма, длина – 126 сантиметров. Карабины виртуозов белого цвета. Так выделяют и подчеркивают уникальность выступающих. Задача этой команды – запомнить не только программу плац-концерта, но и свою. Элементы и трюки придумывали сами виртуозы, помогали офицеры и командиры роты.

«Подбрасываем, выкидываем, вращаем несколько карабинов, то есть один человек вращает два карабина одновременно. Выходим вперед и перед главой государства показываем наши навыки», – рассказал военнослужащий роты почетного караула Иван Титов.

К этому военнослужащих готовят по отдельной программе. Устраивают психологические тренировки. Острый штык-нож усложняет трюки.

«Перед тем, как заниматься с карабином, мы сначала проходим одиночную строевую, готовимся к тому, чтобы начать заниматься с оружием», – пояснил Иван Титов.