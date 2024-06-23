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Рота почетного караула в Беларуси готовится к параду: в программе – новые фигуры
23.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Акцент на движении рук, темпе и высоте шага. На подготовку к параду три месяца. Начинают с индивидуальных занятий. Деревянные Т-образные приспособления помогают скорректировать осанку. Макеты венков, грузы на руках и ногах – освоить синхронность и четкость движений. А после нарабатывают слаженность отделений, взвода и только потом роты.
Отбирают в роту почетного караула по всей Беларуси. Павлу Епимашко с ростом повезло. Это один из критериев отбора – не ниже 185 сантиметров. Проверяют здоровье, важен и внешний вид.
«Отслужив год, я изменился в характере. Физические нагрузки стали мне более переносимы», – поделился военнослужащий роты почетного караула Павел Епимашко.
Самых высоких ставят в знаменную группу. Остальных распределяют по другим расчетам.
В плац-концерте участвуют более 100 человек, шесть из них виртуозы. Все с карабинами – именно они считаются церемониальным оружием. Вес почти четыре килограмма, длина – 126 сантиметров. Карабины виртуозов белого цвета. Так выделяют и подчеркивают уникальность выступающих. Задача этой команды – запомнить не только программу плац-концерта, но и свою. Элементы и трюки придумывали сами виртуозы, помогали офицеры и командиры роты.
К этому военнослужащих готовят по отдельной программе. Устраивают психологические тренировки. Острый штык-нож усложняет трюки.
«Перед тем, как заниматься с карабином, мы сначала проходим одиночную строевую, готовимся к тому, чтобы начать заниматься с оружием», – пояснил Иван Титов.
«Существует дополнительное питание для военнослужащих роты почетного караула. Дополнительное мясо, сыр, масло. Более калорийное», – отметил Кирилл Корчинский.
За несколько месяцев до парада с военнослужащих снимают мерки. Шьют костюмы индивидуально. В праздничном гардеробе: белая рубашка, китель, специальные элементы на воротниках и красный кант на рукаве. Форма особо парадная. От парадной она отличается брюками-галифе и сапогами с высоким стаканом до колена. Эту форму военнослужащие наденут трижды: на смотр выступления и две генеральные репетиции. Они пройдут у стелы «Минск город-герой» 29 июня и 1 июля в 22:00.
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В элитное подразделение попадают лучшие из лучших. За 10-минутным выступлением стоят месяцы тренировок.
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