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Мезенцев представил новую книгу «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли»
23.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев представил новую книгу «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли». Презентация состоялась 22 июня в Музее обороны Брестской крепости во время круглого стола, посвященного защите исторической правды о Великой Отечественной войне, сообщает
Издание стало третьей книгой, выпущенной в рамках проекта «Библиотека Союзного государства». По словам Мезенцева, книга создавалась при участии архивного сообщества Беларуси и России, Минюста Беларуси, Минобороны России. Помощь оказывали также частные лица, в личных архивах которых хранились редчайшие документы.
Первые экземпляры книги направлены президентам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Вскоре издание как в печатном, так и электронном виде получат учебные заведения стран-союзников.
В Беларуси 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 83 года назад удар фашисткой армии первой приняла Брестская крепость. В субботу
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Издание стало третьей книгой в рамках проекта «Библиотека Союзного государства».
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