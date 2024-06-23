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Мезенцев представил новую книгу «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли»

23.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев представил новую книгу «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли». Презентация состоялась 22 июня в Музее обороны Брестской крепости во время круглого стола, посвященного защите исторической правды о Великой Отечественной войне, сообщает aif.ru.

Издание стало третьей книгой, выпущенной в рамках проекта «Библиотека Союзного государства». По словам Мезенцева, книга создавалась при участии архивного сообщества Беларуси и России, Минюста Беларуси, Минобороны России. Помощь оказывали также частные лица, в личных архивах которых хранились редчайшие документы.

«Книга по-своему уникальная», – подчеркнул госсекретарь Союзного государства, отметив, что исторические события в ней изложены очень подробно и простым языком.

Первые экземпляры книги направлены президентам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Вскоре издание как в печатном, так и электронном виде получат учебные заведения стран-союзников.

В Беларуси 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 83 года назад удар фашисткой армии первой приняла Брестская крепость. В субботу в цитадели прошли масштабный митинг-реквием и историческая реконструкция первых часов обороны укрепления.



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Издание стало третьей книгой в рамках проекта «Библиотека Союзного государства».
 
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