Операция «Багратион»: какую роль сыграли партизаны в освобождении Белорусской ССР?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

80 лет назад началась самая масштабная в истории наступательная операция «Багратион». Красная армия освобождала Белорусскую ССР, рассказывает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

К операции «Багратион» готовились несколько месяцев. Сталин до последнего не верил в план Рокоссовского. Немцы за три с половиной года оккупации Беларуси зарылись глубоко в окопы. Достать их было сложно.

«Но Рокоссовский был очень уверен в себе, в своем штабе, в той операции, которую они разработали. И он дважды возвращался в кабинет к Сталину и настаивал, что именно так нужно проводить эту операцию именно на территории Белоруссии», –рассказала научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Анна Лосенкова.

Сталин поверил своему маршалу. Войска начали готовиться к штурму: учились плавать, строить проход через болото для тяжелой техники. Один из ударов планировался через белорусские топи в районе Бобруйска. 23 июня 1944 года Красная армия начала наступление.