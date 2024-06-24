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Операция «Багратион»: какую роль сыграли партизаны в освобождении Белорусской ССР?
24.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
80 лет назад началась самая масштабная в истории наступательная операция «Багратион». Красная армия освобождала Белорусскую ССР, рассказывает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
К операции «Багратион» готовились несколько месяцев. Сталин до последнего не верил в план Рокоссовского. Немцы за три с половиной года оккупации Беларуси зарылись глубоко в окопы. Достать их было сложно.
«Но Рокоссовский был очень уверен в себе, в своем штабе, в той операции, которую они разработали. И он дважды возвращался в кабинет к Сталину и настаивал, что именно так нужно проводить эту операцию именно на территории Белоруссии», –рассказала научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Анна Лосенкова.
Сталин поверил своему маршалу. Войска начали готовиться к штурму: учились плавать, строить проход через болото для тяжелой техники. Один из ударов планировался через белорусские топи в районе Бобруйска. 23 июня 1944 года Красная армия начала наступление.
«Вы знаете, партизаны знали, что они натворили. У меня даже конфликт с этим партизаном был. Он не хотел их конвоировать. Отвели немного, он: «Я их сейчас расстреляю всех». Только моя настойчивость не позволила ему это сделать», –поделился ветеран Великой Отечественной войны Федор Фещенко.
Партизанам в операции «Багратион» отводилась особая роль – рельсовая война и диверсии в тылу врага. Ольга Алипова, автор документального фильма «Минск. Освобождение», нашла в архиве документы, о которых еще не говорили историки.
В итоге освобождали вместе: партизаны, подпольщики и действующая армия. Операция «Багратион» завершилась 29 августа 1944 года. Более 800 тысяч солдат и офицеров вермахта были разбиты на территории современной Беларуси.
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Самая масштабная в истории наступательная операция началась 80 лет назад.
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