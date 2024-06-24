ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Операция «Багратион». Как удалось застать Гитлера врасплох?

24.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Операция «Багратион». Как удалось застать Гитлера врасплох?
 Фото: ТАСС

Ровно через три года после начала Великой Отечественной советская армия начала свою самую масштабную операцию – «Багратион». В результате этого наступления Красная армия освободила Беларусь, Прибалтику и вышла к государственной границе Советского Союза. О том, как удалось застать Гитлера врасплох, рассказывает специальный корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

Каждое утро подъем в шесть и полтора часа на физические упражнения. И этому правилу он с довоенной поры не изменяет. Федору Сергеевичу Фещенко 98 лет. Он участник легендарной белорусской наступательной операции «Багратион». На фронт добровольцем пошел, едва 18 исполнилось. В красноармейской книжке запись о присяге 2 мая 1943-го. К июню 1944-го он уже опытный боец 325-го стрелкового полка.

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?
«В срочном порядке наш полк. 122 здоровых орудий, дальнобойных орудий. По тревоге срочно был отправлен на фронт освобождать Белоруссию», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны, участник операции «Багратион» Федор Фещенко.

Так проходила военная операция по уничтожению самой сильной военной группировки Третьего рейха. Невероятно трудная, но самая кратчайшая дорога до Берлина. К весне 1944-го советские войска освободили правобережную Украину, Крым, часть Молдавии, смогли отбросить немцев от Ленинграда и вступили в пределы союзника Германии – Румынии. Все это стоило колоссальных потерь. И наступление замерло, уперлось в белорусскую линию фронта. Попытки штурмовать укрепления в лоб и идти на Минск в 1943-м и начале 1944-го провалились.

«С поздней осени 1943-го года до весны 1944-го Красная армия провела на Западном фронте 11 наступательных операций, которые в целом оказались неудачными», – рассказал военный историк, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов.

Этот провал расследовала комиссия Госкомитета обороны. Западный фронт решили перекроить. Его разделили на три части. Первым Белорусским фронтом теперь командует генерал Рокоссовский. Это он предложил Сталину план, который немцы и в страшном сне представить не могли.

«Летом 1943-го года активные наступательные бои проходили на территории Украины. И, естественно, фашистское командование рассчитывало, что там они его и продолжат», – рассказала научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Анна Лосенкова.

Конфигурация фронта в Белоруссии к маю 1944-го – это огромный выступ на восток площадью в четверть миллиона квадратных километров. Немцы называли его «белорусский балкон». У немцев – круговая оборона. С севера закрыты подступы к Польше и Восточной Пруссии. Они могут наносить фланговые удары по нашим войскам, если те пойдут в обход Беларуси. А их развитая сеть аэродромов все еще угрожает Москве. Витебск, Оршу, Могилев, Рогачев, Жлобин и Бобруйск они превратили в города-крепости. Эту линию обороны Гитлер называл «фатерланд», в переводе «Отечество», подчеркивая, что немецкая армия защищает здесь рубежи самой Германии.

Места для штурма гиблые в буквальном смысле – припятские топи, полесские болота. Немцы эту территорию с 1941-го отлично знают, и на их военных картах штриховка – «непроходимые болота». Природная защита получше минных полей, но только не для Красной армии. В Кремле в это время шла дискуссия.

«Дискуссия эта была между Сталиным, и Антоновым, и Жуковым. Поскольку Сталин стоял за то, чтобы развивать наступление там, где получалось в зимнюю кампанию, то есть на Украине», – пояснил кандидат исторических наук Алексей Исаев.

Точку в споре поставил Рокоссовский. Немыслимое по тогдашней военной науке: ударить из тех самых непролазных болот, да еще, как полководцы говорят, «растопыренными пальцами», то есть сразу несколькими фронтами на удалении друг от друга, чтобы порвать линию гитлеровской обороны и загнать врага в котел.

Сталин план операции в итоге принял. С условием – подготовка в режиме секретности на фоне дезинформирования противника.

«На 3-м Белорусском фронте решили так: на направление главного удара привезли технику. Она поездила, потом оставили макеты, чтобы немцы думали, что это ложные позиции. Немцы сбросили на них деревянные бомбы в ответ, чтобы сказать, что мы не такие дураки. После этого непосредственно перед наступлением все макеты убрали и заменили их настоящими танками. И вот они пошли, то есть дезинформировали их дважды», – рассказал военный историк, кандидат философских наук Илья Мощанский.

По приказу ставки на всех фронтах в радиоэфире – гробовая тишина, а войскам построили специальные полигоны.

«А пехота еще целый месяц орудовала топорами, наводила гати. Это бревенчатые дороги, чтобы могла пройти артиллерия, тягачи, танки», – рассказала Анна Лосенкова.

День независимости и свободы
Как Беларусь пережила 1100 дней оккупации?
Плоты для пушек и гати для прохода танков строили исключительно под звуки обстрелов и бомбардировок, чтоб немец не услышал. Переброска войск – по ночам. И вот на рассвете 23-го июня 1944-го у гитлеровцев шок. Из гиблых болот на них прямо в лоб под грохот орудий выскакивают танки и пехота.

«После того, как наши танки были введены, ползли по гатям, впереди бежали саперы, которые продолжали строить гати, прямо вглубь немецкой обороны», – рассказал Илья Мощанский.

В масштабной битве с обеих сторон участвовали четыре миллиона человек, около 62 тысяч орудий и минометов, более 7500 танков, свыше 7100 самолетов.

«Немецкие колоны отправились на Запад, пытаясь вырваться из угрозы окружения. Их интенсивно бомбили штурмовики», – пояснил Алексей Исаев.

Большой вклад внесли и белорусские партизаны. Это вторая часть плана Рокоссовского: еще до начала операции они взрывали железные дороги и мосты в тылу врага, отрезая снабжение и пути отхода. Леониду Александровичу Еремину тогда было 13, но воевал он наравне с другими членами отряда.

«Был приказ по всей белорусской зоне партизан выйти на железные дороги с боями и прекратить снабжение немецкого дополнительного оружия», – поделился рядовой партизан 4-го отряда им. В.П. Чкалова, 2-го отряда им. М.И. Кутузова 100-ой бригады Минской области Леонид Еремин.

В ходе операции «Багратион» немцы понесли крупнейшее поражение за всю военную историю Германии. За 67 дней наши войска продвинулись на 600 км к западу и расширили фронт военных действий до 1100 км. Уже 3 июля был освобожден Минск, а к концу лета первые польские города. Немецкая группа армий «Центр» перестала существовать. Единственная сила в мире, с которой могла сравниться Красная армия, была сама Красная армия.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества началась 80 лет назад, 23 июня 1944 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дошли то того, что „точка“ в конце сообщения воспринимается как агрессия». Как новые правила переписки меняют взаимодействие в компаниях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2024
Mir24.TV Belarus
24.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика