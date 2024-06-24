Операция «Багратион». Как удалось застать Гитлера врасплох?

Так проходила военная операция по уничтожению самой сильной военной группировки Третьего рейха. Невероятно трудная, но самая кратчайшая дорога до Берлина. К весне 1944-го советские войска освободили правобережную Украину, Крым, часть Молдавии, смогли отбросить немцев от Ленинграда и вступили в пределы союзника Германии – Румынии. Все это стоило колоссальных потерь. И наступление замерло, уперлось в белорусскую линию фронта. Попытки штурмовать укрепления в лоб и идти на Минск в 1943-м и начале 1944-го провалились.

«С поздней осени 1943-го года до весны 1944-го Красная армия провела на Западном фронте 11 наступательных операций, которые в целом оказались неудачными», – рассказал военный историк, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов.

Этот провал расследовала комиссия Госкомитета обороны. Западный фронт решили перекроить. Его разделили на три части. Первым Белорусским фронтом теперь командует генерал Рокоссовский. Это он предложил Сталину план, который немцы и в страшном сне представить не могли.



«Летом 1943-го года активные наступательные бои проходили на территории Украины. И, естественно, фашистское командование рассчитывало, что там они его и продолжат», – рассказала научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Анна Лосенкова.

Конфигурация фронта в Белоруссии к маю 1944-го – это огромный выступ на восток площадью в четверть миллиона квадратных километров. Немцы называли его «белорусский балкон». У немцев – круговая оборона. С севера закрыты подступы к Польше и Восточной Пруссии. Они могут наносить фланговые удары по нашим войскам, если те пойдут в обход Беларуси. А их развитая сеть аэродромов все еще угрожает Москве. Витебск, Оршу, Могилев, Рогачев, Жлобин и Бобруйск они превратили в города-крепости. Эту линию обороны Гитлер называл «фатерланд», в переводе «Отечество», подчеркивая, что немецкая армия защищает здесь рубежи самой Германии.

Места для штурма гиблые в буквальном смысле – припятские топи, полесские болота. Немцы эту территорию с 1941-го отлично знают, и на их военных картах штриховка – «непроходимые болота». Природная защита получше минных полей, но только не для Красной армии. В Кремле в это время шла дискуссия.

«Дискуссия эта была между Сталиным, и Антоновым, и Жуковым. Поскольку Сталин стоял за то, чтобы развивать наступление там, где получалось в зимнюю кампанию, то есть на Украине», – пояснил кандидат исторических наук Алексей Исаев.

Точку в споре поставил Рокоссовский. Немыслимое по тогдашней военной науке: ударить из тех самых непролазных болот, да еще, как полководцы говорят, «растопыренными пальцами», то есть сразу несколькими фронтами на удалении друг от друга, чтобы порвать линию гитлеровской обороны и загнать врага в котел.

Сталин план операции в итоге принял. С условием – подготовка в режиме секретности на фоне дезинформирования противника.

«На 3-м Белорусском фронте решили так: на направление главного удара привезли технику. Она поездила, потом оставили макеты, чтобы немцы думали, что это ложные позиции. Немцы сбросили на них деревянные бомбы в ответ, чтобы сказать, что мы не такие дураки. После этого непосредственно перед наступлением все макеты убрали и заменили их настоящими танками. И вот они пошли, то есть дезинформировали их дважды», – рассказал военный историк, кандидат философских наук Илья Мощанский.

По приказу ставки на всех фронтах в радиоэфире – гробовая тишина, а войскам построили специальные полигоны.

«А пехота еще целый месяц орудовала топорами, наводила гати. Это бревенчатые дороги, чтобы могла пройти артиллерия, тягачи, танки», – рассказала Анна Лосенкова.