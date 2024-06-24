Лесные пожары: белорусские спасатели усилили наблюдение за районами возможных возгораний

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В сезон природных пожаров в Беларуси чаще всего возгорания случаются из-за беспечности отдыхающих. Поэтому в жаркую погоду в лесах страны действуют ограничения и запреты на посещение. Сотрудники МЧС за обстановкой следят круглосуточно с дронов, спутников и вертолетов, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В центре управления МЧС работа кипит и днем, и ночью. У экранов специалисты дежурят в несколько смен. С огнем счет всегда идет на минуты. Важно не пропустить возгорание и максимально быстро направить бригаду спасателей. В этом помогают фото- и видеокамеры в лесах, патрули, дроны и спутники.

«Свой, белорусский, у нас один, однако мы используем группировку российских спутников, а также спутниковые данные зарубежных стран. Особенно это актуально на тех территориях, где у нас проживает малое население, которые заболочены, труднодоступны, а также в приграничной местности», – рассказала заместитель начальника отдела мониторинга и прогнозирования центра управления МЧС Виктория Демьянчик.

Жаркое сухое лето приносит немало неприятностей. С кадров спутника это особенно заметно: каждую минуту в стране происходит одно возгорание. В особо знойные дни бригады тушат около 400 пожаров в сутки.

«На данный момент у нас почти 1600 пожаров зарегистрировано. Это лесные пожары, торфяные пожары. А также загорание травы и кустарников, их возникает очень много, но чаще всего они небольшие по площадям, и ликвидируются в секунды», – пояснила Виктория Демьянчик.

За зелеными массивами наблюдают не только из космоса и с земли. Задействуют и авиацию.