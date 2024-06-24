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Лесные пожары: белорусские спасатели усилили наблюдение за районами возможных возгораний
24.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В сезон природных пожаров в Беларуси чаще всего возгорания случаются из-за беспечности отдыхающих. Поэтому в жаркую погоду в лесах страны действуют ограничения и запреты на посещение. Сотрудники МЧС за обстановкой следят круглосуточно с дронов, спутников и вертолетов, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В центре управления МЧС работа кипит и днем, и ночью. У экранов специалисты дежурят в несколько смен. С огнем счет всегда идет на минуты. Важно не пропустить возгорание и максимально быстро направить бригаду спасателей. В этом помогают фото- и видеокамеры в лесах, патрули, дроны и спутники.
Жаркое сухое лето приносит немало неприятностей. С кадров спутника это особенно заметно: каждую минуту в стране происходит одно возгорание. В особо знойные дни бригады тушат около 400 пожаров в сутки.
«На данный момент у нас почти 1600 пожаров зарегистрировано. Это лесные пожары, торфяные пожары. А также загорание травы и кустарников, их возникает очень много, но чаще всего они небольшие по площадям, и ликвидируются в секунды», – пояснила Виктория Демьянчик.
За зелеными массивами наблюдают не только из космоса и с земли. Задействуют и авиацию.
«Ежедневно маршруты могут составляться различные, от трех до шести часов в воздухе. При обнаружении пожара выбирается площадка, где десантируются пожарные десантники. Они до прибытия основных сил МЧС либо лесной охраны осуществляют сдерживание пожара», – рассказал заместитель начальника авиации МЧС по идеологической работе и кадровому обеспечению Кирилл Данисенко.
Чаще всего виновник пожара – человек. Ограничения или даже полные запреты на посещение лесов в регионах в разы уменьшают число пожаров. И берегут десятки, а то и сотни человеческих жизней.
Для любителей природного отдыха в жаркие дни есть альтернатива – лесопарки и специально оборудованные зеленые зоны возле водоемов.
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Сотрудники МЧС следят за обстановкой круглосуточно с дронов, вертолетов и спутников.
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