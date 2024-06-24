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Лесные пожары: белорусские спасатели усилили наблюдение за районами возможных возгораний

24.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лесные пожары: белорусские спасатели усилили наблюдение за районами возможных возгораний
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сезон природных пожаров в Беларуси чаще всего возгорания случаются из-за беспечности отдыхающих. Поэтому в жаркую погоду в лесах страны действуют ограничения и запреты на посещение. Сотрудники МЧС за обстановкой следят круглосуточно с дронов, спутников и вертолетов, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В центре управления МЧС работа кипит и днем, и ночью. У экранов специалисты дежурят в несколько смен. С огнем счет всегда идет на минуты. Важно не пропустить возгорание и максимально быстро направить бригаду спасателей. В этом помогают фото- и видеокамеры в лесах, патрули, дроны и спутники.

«Свой, белорусский, у нас один, однако мы используем группировку российских спутников, а также спутниковые данные зарубежных стран. Особенно это актуально на тех территориях, где у нас проживает малое население, которые заболочены, труднодоступны, а также в приграничной местности», – рассказала заместитель начальника отдела мониторинга и прогнозирования центра управления МЧС Виктория Демьянчик.

Жаркое сухое лето приносит немало неприятностей. С кадров спутника это особенно заметно: каждую минуту в стране происходит одно возгорание. В особо знойные дни бригады тушат около 400 пожаров в сутки.

«На данный момент у нас почти 1600 пожаров зарегистрировано. Это лесные пожары, торфяные пожары. А также загорание травы и кустарников, их возникает очень много, но чаще всего они небольшие по площадям, и ликвидируются в секунды», – пояснила Виктория Демьянчик.

За зелеными массивами наблюдают не только из космоса и с земли. Задействуют и авиацию.

Это не туристический полет, а реальное авиапатрулирование. Летим к локациям с возможными возгораниями в лесах. Для патруля с воздуха такая погода – летная. Как говорят в авиации, «миллион на миллион». Видимость идеальная, ветер не мешает держать курс. Правда, на высоте в 400 метров ощутимо прохладнее, чем на земле. Но спасателям не привыкать: такие патрули проходят до десятка раз за день.

«Ежедневно маршруты могут составляться различные, от трех до шести часов в воздухе. При обнаружении пожара выбирается площадка, где десантируются пожарные десантники. Они до прибытия основных сил МЧС либо лесной охраны осуществляют сдерживание пожара», – рассказал заместитель начальника авиации МЧС по идеологической работе и кадровому обеспечению Кирилл Данисенко.

Чаще всего виновник пожара – человек. Ограничения или даже полные запреты на посещение лесов в регионах в разы уменьшают число пожаров. И берегут десятки, а то и сотни человеческих жизней.

Для любителей природного отдыха в жаркие дни есть альтернатива – лесопарки и специально оборудованные зеленые зоны возле водоемов.



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Сотрудники МЧС следят за обстановкой круглосуточно с дронов, вертолетов и спутников.
 
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