Смартфоны, которые «летают» – производительные POCO F6

Источник материала: ProBusiness





Серия POCO F6 вышла на белорусском рынке, чтобы поразить пользователей флагманскими решениями за демократичную стоимость. Кроме того, будут бонусы: первые покупатели получат планшет всего за 10 копеек.

Производитель заявляет, что F6 и F6 Pro совершили настоящий прорыв в эволюции мощности. Ждёт ли новинки космический успех?

Дизайн

В комплекте с гаджетами идут зарядные устройства HyperCharge и качественные чехлы графитового оттенка. Обе новинки стильные, но колоссально отличаются дизайном.

POCO F6 лаконичный. Представлен в оттенках с намёком на футуристическую эстетику: в титановом, чёрном и зелёном.

Крышка создана из прочного пластика, на ней красуются две камеры и одна светодиодная подсветка. Каждая камера окружена кольцом, которое переливается на свету.





Экран с плавными закруглениями сразу покрыт заводской плёнкой. Защита, кстати, на уровне: базовая версия получила стекло Gorilla Glass Victus. Проверенный вариант, который отличается повышенной прочностью. Степень защиты от пыли и воды по стандарту IP64.

POCO F6 Pro. Здесь продумана каждая деталь: от окантовки камеры до космических узоров корпуса. Как заявляет производитель, дизайн флагмана вдохновлён древними лунными камнями. Доступны белый и чёрные цвета.

Сделана задняя крышка из стекла: матовая, с переливами, напоминающими мрамор — выглядит премиально. Лоска добавляет глянцевый блок с четырьмя камерами.

Боковые грани сделаны эргономично: алюминиевые рамки с матовым покрытием не собирают отпечатки пальцев.





Экран с плоскими краями обладает защитой Gorilla Glass 5. За влагоустойчивость в ответе степень защиты IP54. А технология дисплея с мокрым касанием улучшает распознавание прикосновений, когда у вас мокрые руки или на улице идёт дождь.

Производительность

За свои деньги линейка смартфонов по имени F предлагает сочетание энергоэффективности и производительности. К мощным чипам добавили инновационную систему охлаждения LiquidCool 4-го поколения: она обеспечивает высокоэффективное рассеивание тепла для устойчивой работы.

Новая серия запаслась большим объёмом памяти: 12 Гб оперативной и 512 Гб постоянной.

«Сердце» POCO F6 — Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, новейший чип, которому по силам любые игры. «Рабочая лошадка» не просто потянет просмотр качественного контента, но и поскачет для его создания.

В бенчмарке Antutu смартфон набрал 1.5 млн баллов: результат достойных флагманов.Задержек ожидать не стоит. Мощный красавчик любит многозадачность и не нагревается даже при гиперактивном пользовании — мы проверили.

Кстати, F6 поистине умный, ведь обладает множеством функций с искусственным интеллектом: управление жестами, ИИ-удаление объектов и расширение фото.

POCO F6 Pro

Старшая версия получила флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Результат в Antutu — 1.6 млн баллов. Учитывая охлаждение и оптимизацию WildBoost 3.0, можно рассчитывать на максимум производительности. Никакого нагрева даже при изнурительных играх на максимальных настройках.

Вряд ли, можно найти что-то мощнее, чем POCO F6 Pro в данном ценовом сегменте.

Дисплеи

POCO — смартфоны для геймеров и киноманов. И дело не только в производительном процессоре, но и в ярком дисплее с качественной картинкой.







POCO F6 получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей CrystalRes Flow с плавной частотой обновления 120 Гц. Экран заметно стал ярче. Цветопередача точная, а разрешение чёткое 2712*1220 (1,5K). Полностью погрузиться в просмотр контента помогают едва заметные рамки и поддержка технологий HDR10+ и Dolby Vision. Такое комбо значительно улучшает качество видео.

POCO F6 Pro наградили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем WQHD+ с аналогичной частотой обновления в 120 Гц. Её можно автоматически регулировать для экономии батареи. Разрешение достигло аж 3200*1440 пикселей, а пиковая яркость 4000 нит. Цифра, которая повергла в шок даже конкурентов. Картинка сочная, яркая при любых условиях. Экран хорошо просматривается под разными углами и в солнечную погоду.

Pro версия балует глаз максимально точными цветами благодаря калибровке цвета на основе стандартов CIE 2015. Это значит, что оттенки полностью соответствуют зрительному восприятию человека.

Камеры

Каждый из серии F6 имеет блок из нескольких камер. Главная на 50 Мп, также в наличии оптическая стабилизация, которая отлично справляется со своей задачей. Изображения выходят чёткими и с красивыми тонами.

POCO F6 в качестве основной матрицы поселилась Sony IMX882 — обновка, которую анонсировали лишь в начале 2024 года. Фотографировать на новинку приятно: естественная цветопередача, чёткие объекты и никаких шумов.











































Нав качестве основной матрицы поселилась Sony IMX882 — обновка, которую анонсировали лишь в начале 2024 года. Фотографировать на новинку приятно: естественная цветопередача, чёткие объекты и никаких шумов.

Ещё на F6 есть сверхширокоугольная камера на 8 Мп для красивых фотографий с широким углом обзора. Ночные снимки и портреты выходят приличными. Алгоритмы правильно размывают фон, да и обрабатывает смартфон изображения быстро. В общем и целом, фотография стала лучше, чем была на предшественнике POCO F5.





Для создания видеоконтента гаджет тоже подойдёт. Можно записывать со стабилизацией даже в 4K при 60 fps — нехило. Фронтальная камера поддерживает видео в Full HD при 60 fps.

POCO F6 Pro

Если кратко, то здесь камер побольше, а цветопередача и видео лучше. Флагман с системой из четырёх модулей предлагает ещё и макросъёмку на 2 Мп и широкоугольник на 50 Мп.

Есть режим серийной съёмки: можно создавать чёткие фотографии даже во время интенсивного движения. А ИИ-алгоритм Ultra Night в ответе за эффективное шумоподавление ночью.













































Proшка выделяется детализацией и широким динамическим диапазоном, свойственным камерофонам. Здесь стоит датчик изображения Light Fusion 800 с суперпикселем. Площадь захвата света внушительных размеров — это помогает добиться крутых результатов в условиях низкой освещенности.

Запись видео на профессиональном уровне: в 8K с 24 кадрами в секунду или в 4K с 60 кадрами в секунду. И тут большую роль играет оптическая стабилизация, которая не даёт сотрясению камеры ни единого шанса.

Автономность

POCO F6 и POCO F6 Pro оснащены большим аккумулятором на 5000 мАч. Каждый из смартфонов держит батарею на протяжении всего дня при активном использовании. Однако мощность зарядки разная: 90 Вт для базовой — заряжает с 0 до 100% за 35 минут и 120 Вт у Proшки — 100% за 19 минут.







Цена и выводы

POCO F6 и POCO F6 Pro — смартфоны, которые нанесут мощный удар по своим конкурентам. Производительные процессоры, долгое время автономной работы и премиальный дизайн — новинки удовлетворят потребности даже искушенных пользователей.

Poco F6 Pro отличается более чётким дисплеем, камерой профессионального уровня и супербыстрой зарядкой. Требовательные игры на максимальных настройках с высокой скоростью — телефон летает! Его стоимость 2499 рублей.

POCO F6 можно приобрести за 1999 рублей. А первых покупателей серии F6 в магазинах официальных партнеров ждёт бонус: Redmi Pad SE всего за 10 копеек. Ищите новинки в mi.by , МТС , А1 , 5 элемент , 21 век , На связи , Алло , Xistore и Электросила.



