Лукашенко оценил перспективы сотрудничества Беларуси и Ленинградской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, передает «МИР 24».

Минск готов делиться опытом в сфере газификации, строительства и развитии дорожной сети. Ленинградская область активно покупает белорусскую технику, а северные порты региона для Беларуси стали ключевыми для экспорта.

«Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые способны были в советские времена переваливать примерно раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более, мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе в Мурманске. А без вас туда никак не попадешь», –отметил Лукашенко.

Губернатор Ленинградской области с 26 по 28 июня примет участие в Форуме регионов Беларуси и России. Он пройдет в Витебске, Полоцке и Новополоцке.