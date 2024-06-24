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Лукашенко оценил перспективы сотрудничества Беларуси и Ленинградской области

24.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко оценил перспективы сотрудничества Беларуси и Ленинградской области
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Минске президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, передает «МИР 24».

Минск готов делиться опытом в сфере газификации, строительства и развитии дорожной сети. Ленинградская область активно покупает белорусскую технику, а северные порты региона для Беларуси стали ключевыми для экспорта.

«Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые способны были в советские времена переваливать примерно раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более, мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе в Мурманске. А без вас туда никак не попадешь», –отметил Лукашенко.

Губернатор Ленинградской области с 26 по 28 июня примет участие в Форуме регионов Беларуси и России. Он пройдет в Витебске, Полоцке и Новополоцке.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко примет участие в Форуме регионов Беларуси и России.
 
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