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Тренировка воздушного парада в честь Дня независимости прошла в Беларуси

25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тренировка воздушного парада в честь Дня независимости прошла в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Под Минском прошла первая совместная тренировка воздушного парада. В небе над Заславлем пролетели самолеты и вертолеты Беларуси и России. Выступление готовят ко Дню независимости и 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

38 единиц авиационной техники выступит в небе. Воздушный парад рассчитан на шесть с половиной минут, каждая группа стартует с интервалом в 30 секунд.

Открыл тренировочный парад самый известный вертолет в истории авиации, модифицированный Ми-8. Его используют для решения поисково-спасательных и транспортных задач. Но на параде главный груз – флаги. Государственный, Вооруженных Сил, а также Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны. Полотна – с усиленными нитями, чтобы выдержать потоки воздуха.

Подготовка началась в конце прошлого года. Тренировались на авиационных базах Беларуси и аэродромах России. В параде участвуют самые опытные и подготовленные пилоты двух стран.

«Очень ювелирная работа, так как летчики должны выйти в определенное место в назначенное время точно секунда в секунду», – отметил один из военных летчиков.

«Для меня это огромная честь и гордость, потому что на трибунах будут находиться ветераны, освобождавшие Республику Беларусь. Они должны увидеть современную армию, умение наших летчиков выполнять боевые и учебно-боевые задачи, увидеть современные воздушные суда», – рассказал другой участник воздушного парада.

Впервые в белорусском небе пролетят вертолеты Ми-35. Их закупили в августе прошлого года.

«Великолепные вертолеты с отличными характеристиками, новое оборудование, спутниковые системы, которые решают много задач, в том числе великолепная математика в оборудовании», – отметил командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович.

Зрители также увидят самолеты Як-130. На этой модели готовят высококлассных пилотов.

«Изюминка – представители Воздушно-космических сил Российской Федерации, две пилотажные группы в едином строю – «Русские витязи» и «Стрижи». Место в строю для них оставили. Команды подключатся к репетиции воздушного парада на этой неделе», – пояснил Андрей Лукьянович.

После репетиции – разбор полета.

«Все экипажи показали высокий уровень подготовленности. Первоочередное внимание уделялось выполнению взлета, сбора групп и построению. Здесь нет мелочей. Начиная от запуска бортов на аэродромах, взлета, построения боевого порядка, выдерживания этого боевого порядка, здесь все очень важно», – подчеркнул военный летчик-штурман Вооруженных сил Беларуси Олег Белков.

В финале парада небо раскрасят в цвета белорусского флага. Дым – с безопасной краской и для людей, и для окружающей среды. Во время яркого шоу скорость самолетов составит 500 километров в час.



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Парад посвящен также 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
 
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