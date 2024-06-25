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Тренировка воздушного парада в честь Дня независимости прошла в Беларуси
25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском прошла первая совместная тренировка воздушного парада. В небе над Заславлем пролетели самолеты и вертолеты Беларуси и России. Выступление готовят ко Дню независимости и
38 единиц авиационной техники выступит в небе. Воздушный парад рассчитан на шесть с половиной минут, каждая группа стартует с интервалом в 30 секунд.
«Для меня это огромная честь и гордость, потому что на трибунах будут находиться ветераны, освобождавшие Республику Беларусь. Они должны увидеть современную армию, умение наших летчиков выполнять боевые и учебно-боевые задачи, увидеть современные воздушные суда», – рассказал другой участник воздушного парада.
Впервые в белорусском небе пролетят вертолеты Ми-35. Их закупили в августе прошлого года.
«Великолепные вертолеты с отличными характеристиками, новое оборудование, спутниковые системы, которые решают много задач, в том числе великолепная математика в оборудовании», – отметил командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович.
Зрители также увидят самолеты Як-130. На этой модели готовят высококлассных пилотов.
«Изюминка – представители Воздушно-космических сил Российской Федерации, две пилотажные группы в едином строю – «Русские витязи» и «Стрижи». Место в строю для них оставили. Команды подключатся к репетиции воздушного парада на этой неделе», – пояснил Андрей Лукьянович.
После репетиции – разбор полета.
«Все экипажи показали высокий уровень подготовленности. Первоочередное внимание уделялось выполнению взлета, сбора групп и построению. Здесь нет мелочей. Начиная от запуска бортов на аэродромах, взлета, построения боевого порядка, выдерживания этого боевого порядка, здесь все очень важно», – подчеркнул военный летчик-штурман Вооруженных сил Беларуси Олег Белков.
В финале парада небо раскрасят в цвета белорусского флага. Дым – с безопасной краской и для людей, и для окружающей среды. Во время яркого шоу скорость самолетов составит 500 километров в час.
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Парад посвящен также 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
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