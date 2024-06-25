Тренировка воздушного парада в честь Дня независимости прошла в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском прошла первая совместная тренировка воздушного парада. В небе над Заславлем пролетели самолеты и вертолеты Беларуси и России. Выступление готовят ко Дню независимости и 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков , передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

38 единиц авиационной техники выступит в небе. Воздушный парад рассчитан на шесть с половиной минут, каждая группа стартует с интервалом в 30 секунд.



Открыл тренировочный парад самый известный вертолет в истории авиации, модифицированный Ми-8. Его используют для решения поисково-спасательных и транспортных задач. Но на параде главный груз – флаги. Государственный, Вооруженных Сил, а также Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны. Полотна – с усиленными нитями, чтобы выдержать потоки воздуха.



Подготовка началась в конце прошлого года. Тренировались на авиационных базах Беларуси и аэродромах России. В параде участвуют самые опытные и подготовленные пилоты двух стран.

«Очень ювелирная работа, так как летчики должны выйти в определенное место в назначенное время точно секунда в секунду», – отметил один из военных летчиков.

«Для меня это огромная честь и гордость, потому что на трибунах будут находиться ветераны, освобождавшие Республику Беларусь. Они должны увидеть современную армию, умение наших летчиков выполнять боевые и учебно-боевые задачи, увидеть современные воздушные суда», – рассказал другой участник воздушного парада.

Впервые в белорусском небе пролетят вертолеты Ми-35. Их закупили в августе прошлого года.

«Великолепные вертолеты с отличными характеристиками, новое оборудование, спутниковые системы, которые решают много задач, в том числе великолепная математика в оборудовании», – отметил командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович.