ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь и Ленинградская область увеличат товарооборот до $1 млрд

25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Ленинградская область увеличат товарооборот до $1 млрд
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Увеличить товарооборот до миллиарда долларов, а в перспективе и до двух – такие планы обсудил Александр Лукашенко с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Они встретились в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Президент предложил наращивать взаимодействие. Назвал ряд проектов, которые Минску интересны. Это газификация, развитие дорожной сети, импортозамещение. Белорусские компании, в свою очередь, готовы подключится к стройкам в Ленинградском регионе. Сейчас там не хватает 50 тысяч рабочих рук. Ключевым же Александр Лукашенко назвал северное направление. Через порты региона идет и белорусский экспорт.

«Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые способны были в советские времена переваливать примерно раза полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе в Мурманске, а без вас туда никак не попадешь», – отметил Лукашенко.

Ленинградская область и Беларусь постоянно расширяют линейку сотрудничества, заявил губернатор. Это касается закупки мальков форели, поставки современных котельных и водоочистных сооружений, белорусской техники.

«Мы один из первых регионов России, который начал дотировать из своего бюджета покупку белорусской техники. Мы тракторы дотируем на 35% от стоимости, комбайны – на 40%. А если это связано с овощами открытого грунта и картофелем, дотация – на 50%. Абсолютно одинаковые условия и для российских поставщиков, и для белорусских», – пояснил губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области 26-28 июня примет участие в XI Форуме регионов Беларуси и России. Он пройдет сразу в трех городах республики: Витебске, Полоцке и Новополоцке.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко предложил наращивать взаимодействие и назвал ряд проектов, которые Минску интересны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сам паркуется, все контролирует — еще бы за меня работал». Устроили тест-драйв для FAW Bestune T90
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика