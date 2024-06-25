Беларусь и Ленинградская область увеличат товарооборот до $1 млрд

Увеличить товарооборот до миллиарда долларов, а в перспективе и до двух – такие планы обсудил Александр Лукашенко с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Они встретились в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Президент предложил наращивать взаимодействие. Назвал ряд проектов, которые Минску интересны. Это газификация, развитие дорожной сети, импортозамещение. Белорусские компании, в свою очередь, готовы подключится к стройкам в Ленинградском регионе. Сейчас там не хватает 50 тысяч рабочих рук. Ключевым же Александр Лукашенко назвал северное направление. Через порты региона идет и белорусский экспорт.
«Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые способны были в советские времена переваливать примерно раза полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе в Мурманске, а без вас туда никак не попадешь», – отметил Лукашенко.
Ленинградская область и Беларусь постоянно расширяют линейку сотрудничества, заявил губернатор. Это касается закупки мальков форели, поставки современных котельных и водоочистных сооружений, белорусской техники.
«Мы один из первых регионов России, который начал дотировать из своего бюджета покупку белорусской техники. Мы тракторы дотируем на 35% от стоимости, комбайны – на 40%. А если это связано с овощами открытого грунта и картофелем, дотация – на 50%. Абсолютно одинаковые условия и для российских поставщиков, и для белорусских», – пояснил губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области 26-28 июня примет участие в XI Форуме регионов Беларуси и России. Он пройдет сразу в трех городах республики: Витебске, Полоцке и Новополоцке.