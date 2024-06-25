Беларусь и Ленинградская область увеличат товарооборот до $1 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить товарооборот до миллиарда долларов, а в перспективе и до двух – такие планы обсудил Александр Лукашенко с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Они встретились в Минске , передает телеканал «МИР 24».

Президент предложил наращивать взаимодействие. Назвал ряд проектов, которые Минску интересны. Это газификация, развитие дорожной сети, импортозамещение. Белорусские компании, в свою очередь, готовы подключится к стройкам в Ленинградском регионе. Сейчас там не хватает 50 тысяч рабочих рук. Ключевым же Александр Лукашенко назвал северное направление. Через порты региона идет и белорусский экспорт.

«Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые способны были в советские времена переваливать примерно раза полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе в Мурманске, а без вас туда никак не попадешь», – отметил Лукашенко.