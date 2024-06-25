|
Лавров: принятие Беларуси в ШОС станет первым пунктом на саммите в Астане
25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Принятие Беларуси в ШОС обсудили в Минске Александр Лукашенко и Сергей Лавров. Президент рассчитывает на вступление в организацию на саммите в Астане в июле. За поддержку благодарен России, передает телеканал «МИР 24».
В настоящее время
Лукашенко и Лавров обсудили также тему евразийской безопасности. Эта идея была озвучена Беларусью во время председательства в ОДКБ в прошлом году. Тогда же прошла и первая конференция. Осенью Минск проведет второй форум.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку в решении вопроса о членстве в организации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)