ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лавров: принятие Беларуси в ШОС станет первым пунктом на саммите в Астане

25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лавров: принятие Беларуси в ШОС станет первым пунктом на саммите в Астане
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Принятие Беларуси в ШОС обсудили в Минске Александр Лукашенко и Сергей Лавров. Президент рассчитывает на вступление в организацию на саммите в Астане в июле. За поддержку благодарен России, передает телеканал «МИР 24».

«Судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства и проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. На такой конкретной международной площадке, где присутствуют руководители ведущих держав, нам присутствовать важно не только с точки зрения политики и имиджа, но и экономики», – отметил Лукашенко.

«По Шанхайской организации все решено. Самым первым пунктом будет принятие Беларуси в полноправные члены ШОС. Весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне с остальными членами», – добавил Лавров.

В настоящее время в ШОС входят девять стран. Это Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан и Иран. В общей сложности, 3,5 миллиарда человек, то есть почти половина населения Земли.

Лукашенко и Лавров обсудили также тему евразийской безопасности. Эта идея была озвучена Беларусью во время председательства в ОДКБ в прошлом году. Тогда же прошла и первая конференция. Осенью Минск проведет второй форум.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку в решении вопроса о членстве в организации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренировка воздушного парада в честь Дня независимости прошла в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2024
Mir24.TV Belarus
25.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика