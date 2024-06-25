Лавров: принятие Беларуси в ШОС станет первым пунктом на саммите в Астане

В настоящее время в ШОС входят девять стран . Это Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан и Иран. В общей сложности, 3,5 миллиарда человек, то есть почти половина населения Земли.

Лукашенко и Лавров обсудили также тему евразийской безопасности. Эта идея была озвучена Беларусью во время председательства в ОДКБ в прошлом году. Тогда же прошла и первая конференция. Осенью Минск проведет второй форум.