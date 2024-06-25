Погода в СНГ: рекордная жара накрыла юг Казахстана, июньское тепло не покидает Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, местами дожди и +24 будет 25 июня в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты телеканала «МИР 24».

Кыргызстан

+33 и ни облачка в Бишкеке. Жара настигла весь Чуйский регион. В Таласской области, это северо-западная часть Кыргызстана, сегодня чуть прохладнее – +27. Накануне там прошел мощный град с дождем. Осадки повредили более 50 гектаров сельхозполей в трех селах, а сильный ветер снес крыши с 15 домов. Спасатели ликвидируют последствия стихии, а местные власти подсчитывают ущерб.

Казахстан