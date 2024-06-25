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Погода в СНГ: рекордная жара накрыла юг Казахстана, июньское тепло не покидает Беларусь
25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, местами дожди и +24 будет 25 июня в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты телеканала «МИР 24».
Кыргызстан
+33 и ни облачка в Бишкеке. Жара настигла весь Чуйский регион. В Таласской области, это северо-западная часть Кыргызстана, сегодня чуть прохладнее – +27. Накануне там прошел мощный град с дождем. Осадки повредили более 50 гектаров сельхозполей в трех селах, а сильный ветер снес крыши с 15 домов. Спасатели ликвидируют последствия стихии, а местные власти подсчитывают ущерб.
Казахстан
В эти дни спасатели дополнительно оборудуют пляжи для купания в четырех областях: Жамбылской, Кызылординской, Алматинской и Туркестанской. Вокруг арыков и оросительных каналов в ближайшее время установят металлические ограждения, чтобы минимизировать вероятность несчастных случаев, когда дети без присмотра взрослых купаются в неположенных местах.
На севере республики погода по-прежнему неустойчивая. В двух регионах – Костанайском и Северо-Казахстанском – ожидают проливные дожди с грозами и 20 градусов тепла.
Беларусь
Июньское
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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