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Погода в СНГ: рекордная жара накрыла юг Казахстана, июньское тепло не покидает Беларусь

25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: рекордная жара накрыла юг Казахстана, июньское тепло не покидает Беларусь
 Фото: МТРК «Мир»

Облачно с прояснениями, местами дожди и +24 будет 25 июня в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты телеканала «МИР 24».

Кыргызстан

+33 и ни облачка в Бишкеке. Жара настигла весь Чуйский регион. В Таласской области, это северо-западная часть Кыргызстана, сегодня чуть прохладнее – +27. Накануне там прошел мощный град с дождем. Осадки повредили более 50 гектаров сельхозполей в трех селах, а сильный ветер снес крыши с 15 домов. Спасатели ликвидируют последствия стихии, а местные власти подсчитывают ущерб.

Казахстан

На большей части Казахстана ожидается сильная жара. Рекордных показателей с начала лета температура достигнет в южных регионах. Там воздух раскалится до +46. Теплые воздушные массы, по словам синоптиков, идут со стороны Ирана.

В эти дни спасатели дополнительно оборудуют пляжи для купания в четырех областях: Жамбылской, Кызылординской, Алматинской и Туркестанской. Вокруг арыков и оросительных каналов в ближайшее время установят металлические ограждения, чтобы минимизировать вероятность несчастных случаев, когда дети без присмотра взрослых купаются в неположенных местах.

На севере республики погода по-прежнему неустойчивая. В двух регионах – Костанайском и Северо-Казахстанском – ожидают проливные дожди с грозами и 20 градусов тепла.

Беларусь

Июньское тепло не покидает Беларусь. Погода облачная и без осадков.
Столбики термометров поднимутся до плюс 27. В фонтане в центре Минска поселилось утиное семейство. Малыши-утята уже учатся плавать вместе с мамой. Жители города следят за комфортом пернатых.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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