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Операция «Фатерланд» претерпела неудачу. К 80-летию освобождения Витебска от немецко-фашистских войск
26.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
26 июня 1944 года примерно в шесть часов утра советские войска вошли в Витебск. К тому моменту город был разрушен на 93 процента и практически обезлюдел. Из 180 тысяч человек, проживающих в Витебске до войны, осталось всего 118. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова в этом выпуске
Противник захватил Витебск 11 июля 1941 года. И сразу создал там мощную линию обороны. Город называли «Воротами в Пруссию», а операцию по захвату – «Фатерланд». Гитлер объявил город крепостью и приказал командирам удерживать его до последнего солдата.
На оккупированной территории действовало несколько лагерей смерти. Одним из самых страшных был так называемый «Пятый полк», где узников размещали в бараках, а некоторых даже под открытым небом. Питание было скудным. Каждый день из-за голода и болезней умирало около 150 человек.
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Операция «Фатерланд» претерпела неудачу. К 80-летию освобождения Витебска от немецко-фашистских войск
О подвиге советских солдат на Безымянной высоте рассказываем в программе «Специальный репортаж».
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