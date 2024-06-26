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Операция «Фатерланд» претерпела неудачу. К 80-летию освобождения Витебска от немецко-фашистских войск

26.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Операция «Фатерланд» претерпела неудачу. К 80-летию освобождения Витебска от немецко-фашистских войск
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

26 июня 1944 года примерно в шесть часов утра советские войска вошли в Витебск. К тому моменту город был разрушен на 93 процента и практически обезлюдел. Из 180 тысяч человек, проживающих в Витебске до войны, осталось всего 118. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова в этом выпуске «Специального репортажа» узнала, как спасали осажденный немцами город и приближали Великую Победу.

Противник захватил Витебск 11 июля 1941 года. И сразу создал там мощную линию обороны. Город называли «Воротами в Пруссию», а операцию по захвату – «Фатерланд». Гитлер объявил город крепостью и приказал командирам удерживать его до последнего солдата.

«С точки зрения немецкого командования, здесь, под Витебском, они защищали свой Фатерланд – свое Отечество», – рассказывает руководитель «Народного музея боевой славы 39-й Армии» Марина Агеенко.

На оккупированной территории действовало несколько лагерей смерти. Одним из самых страшных был так называемый «Пятый полк», где узников размещали в бараках, а некоторых даже под открытым небом. Питание было скудным. Каждый день из-за голода и болезней умирало около 150 человек.

«Это несколько гнилых картошин, это так называемая похлебка – баланда из костной муки. Хлеб – переработка муки с опилками. И, конечно, выжить в таких условиях было невозможно. Отсюда, как выяснилось уже после войны, и огромное количество захоронений. Около 100 тысяч человек здесь прошло до июня 1944-го года. И как показали раскопки, в основном это были люди от 20 до 30 лет», – объясняет ученый секретарь Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов.



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Теги: Витебск
 
 
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О подвиге советских солдат на Безымянной высоте рассказываем в программе «Специальный репортаж».
 
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