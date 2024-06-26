Операция «Фатерланд» претерпела неудачу. К 80-летию освобождения Витебска от немецко-фашистских войск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

26 июня 1944 года примерно в шесть часов утра советские войска вошли в Витебск. К тому моменту город был разрушен на 93 процента и практически обезлюдел. Из 180 тысяч человек, проживающих в Витебске до войны, осталось всего 118. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова в этом выпуске «Специального репортажа» узнала, как спасали осажденный немцами город и приближали Великую Победу.

Противник захватил Витебск 11 июля 1941 года. И сразу создал там мощную линию обороны. Город называли «Воротами в Пруссию», а операцию по захвату – «Фатерланд». Гитлер объявил город крепостью и приказал командирам удерживать его до последнего солдата.

«С точки зрения немецкого командования, здесь, под Витебском, они защищали свой Фатерланд – свое Отечество», – рассказывает руководитель «Народного музея боевой славы 39-й Армии» Марина Агеенко.

На оккупированной территории действовало несколько лагерей смерти. Одним из самых страшных был так называемый «Пятый полк», где узников размещали в бараках, а некоторых даже под открытым небом. Питание было скудным. Каждый день из-за голода и болезней умирало около 150 человек.