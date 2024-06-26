Заболеваемость пневмонией среди детей снизилась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси впервые за три года снизилась заболеваемость пневмонией среди детей. Данные озвучили в министерстве здравоохранения республики, передает телеканал «МИР 24».

В половине случаев инфекционное заболевание вызывают микроорганизмы рода микоплазма. Они в большей степени поражают детей старше пяти лет и подростков.

«Чтобы контролировать ситуацию в республике, имеется все необходимое, в том числе и система мониторинга за возбудителями, которая вызывает респираторные инфекции», – сообщила заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.

В ведомстве заверяют, что необходимый запас лекарственных препаратов создан, а в больницах достаточно койко-мест. Медики напоминают о профилактике – это средства индивидуальной защиты и респираторный этикет.