Форум регионов Беларуси и России собрал представителей бизнеса, науки и власти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебской области 27 июня стартует Форум регионов Беларуси и России. В этом году на нем могут подписать более сотни контрактов на сумму больше одного миллиарда белорусских, или 30 миллиардов российских рублей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Форум регионов Беларуси и России в этот раз расширил границы и проходит стразу в трех городах: в древнем Полоцке, молодом Новополоцке, и в столице Славянского базара – Витебске. Сюда уже прибыли тысячи участников. Форум давно стал идеальной площадкой для встречи бизнеса, науки и представителей власти.

В 2018 году Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Могилеве. Президенты говорили о строительстве БелАЭС, призывали устранять барьеры и больше торговать друг с другом. Промышленников настраивали на развитие кооперации.

«Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент», – отметил тогда Александр Лукашенко.

«Перед Россией и Беларусью стоят одни вызовы и схожие проблемы. Повышение конкурентоспособности. Рассчитываем на импортозамещение, строительство, госзакупки. Сближение законодательства. Это повысит реализацию совместных проектов», – пояснил Владимир Путин.

Товарооборот между Минском и Москвой в 2018 году был 30 миллиардов долларов, сегодня он больше пятидесяти.

На IX Форуме регионов в Гродно Беларусь и Россия представили новинку – союзный БелАЗ. Он на 98% состоит из отечественных деталей. На первый план вышли вопросы импортозамещения, инноваций, укрепления экономической безопасности и промышленной независимости.

«Жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам белорусов и россиян. Более того, форум является эффективным и адекватным ответом на новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня», – подчеркнул Александр Лукашенко.