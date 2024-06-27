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Форум регионов Беларуси и России собрал представителей бизнеса, науки и власти
27.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебской области 27 июня стартует Форум регионов Беларуси и России. В этом году на нем могут подписать более сотни контрактов на сумму больше одного миллиарда белорусских, или 30 миллиардов российских рублей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Форум регионов Беларуси и России в этот раз расширил границы и проходит стразу в трех городах: в древнем Полоцке, молодом Новополоцке, и в столице Славянского базара – Витебске. Сюда уже прибыли тысячи участников. Форум давно стал идеальной площадкой для встречи бизнеса, науки и представителей власти.
В 2018 году Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Могилеве. Президенты говорили о строительстве БелАЭС, призывали устранять барьеры и больше торговать друг с другом. Промышленников настраивали на развитие кооперации.
«Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент», – отметил тогда Александр Лукашенко.
Товарооборот между Минском и Москвой в 2018 году был 30 миллиардов долларов, сегодня он больше пятидесяти.
На IX Форуме регионов в Гродно Беларусь и Россия представили новинку – союзный БелАЗ. Он на 98% состоит из отечественных деталей. На первый план вышли вопросы импортозамещения, инноваций, укрепления экономической безопасности и промышленной независимости.
В Гродно в 2022 году заключили
В 11-м Форуме регионов Беларуси и России примут участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова и ее коллега Валентина Матвиенко.
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В этом году на нем могут подписать более сотни контрактов на сумму больше одного миллиарда белорусских, или 30 миллиардов российских рублей.
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