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Форум регионов Беларуси и России собрал представителей бизнеса, науки и власти

27.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум регионов Беларуси и России собрал представителей бизнеса, науки и власти
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Витебской области 27 июня стартует Форум регионов Беларуси и России. В этом году на нем могут подписать более сотни контрактов на сумму больше одного миллиарда белорусских, или 30 миллиардов российских рублей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Форум регионов Беларуси и России в этот раз расширил границы и проходит стразу в трех городах: в древнем Полоцке, молодом Новополоцке, и в столице Славянского базара – Витебске. Сюда уже прибыли тысячи участников. Форум давно стал идеальной площадкой для встречи бизнеса, науки и представителей власти.

В 2018 году Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Могилеве. Президенты говорили о строительстве БелАЭС, призывали устранять барьеры и больше торговать друг с другом. Промышленников настраивали на развитие кооперации.

«Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент», – отметил тогда Александр Лукашенко.

«Перед Россией и Беларусью стоят одни вызовы и схожие проблемы. Повышение конкурентоспособности. Рассчитываем на импортозамещение, строительство, госзакупки. Сближение законодательства. Это повысит реализацию совместных проектов», – пояснил Владимир Путин.

Товарооборот между Минском и Москвой в 2018 году был 30 миллиардов долларов, сегодня он больше пятидесяти.

На IX Форуме регионов в Гродно Беларусь и Россия представили новинку – союзный БелАЗ. Он на 98% состоит из отечественных деталей. На первый план вышли вопросы импортозамещения, инноваций, укрепления экономической безопасности и промышленной независимости.

«Жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам белорусов и россиян. Более того, форум является эффективным и адекватным ответом на новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
«Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции. Россия и Беларусь продолжают последовательно наращивать сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Причем делают это на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», – добавил Владимир Путин.

В Гродно в 2022 году заключили контракты на сумму около полумиллиарда белорусских рублей, или 15 миллиардов российских. Сегодня, спустя два года, цифру планируют удвоить. Форум дает весомый вклад в укрепление Союзного государства.

В 11-м Форуме регионов Беларуси и России примут участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова и ее коллега Валентина Матвиенко.



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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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