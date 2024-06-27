Более сотни контрактов подпишут на Форуме регионов Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более сотни контрактов на сумму свыше миллиарда белорусских рублей (порядка 30 миллиардов российских) планируют подписать на Форуме регионов Беларуси и России . Он пройдет сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке, передает «МИР 24».

Будут представлены достижения двух стран в области машиностроения, сельхозтехники, медицины, агропромышленного комплекса, науки и инноваций. Интерес к Беларуси у российских регионов есть. С начала этого года Минск посетили 45 делегаций из России.

Форум регионов – это возможность нарастить общий товарооборот в Союзном государстве. В этом году он превысит прошлогодние 54 миллиарда долларов.