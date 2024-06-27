Танк-легенда откроет парад ко Дню независимости Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка ко Дню независимости Беларуси вышла на финальную стадию. 26 июня прошел смотр техники. Ретропарад в Минске откроют Т-34. Именно их считают символом Победы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Механик-водитель Егор Мещеряков – один из тех, кто будет управлять танком-легендой. Рядовой на контрактной службе. Уже освоил и современную, и технику времен Великой Отечественной.

«Отличие старой техники от новой в том, что в новой технике больше электроники, и машина сама тебе помогает делать какие-либо механические движения: те же рычаги и коробка передач. В старой технике все нужно делать за счет своей мышечной массы», – рассказал Егор Мещеряков.

Чтобы стать частью единого экипажа на параде, ушло три недели. Механик-водитель осваивал техническую часть, старший машины – управление. Тренировались каждый день.

«Мы осматриваем техническое состояние образцов, готовность экипажей, наличие запасных инструментов и принадлежностей, а также средств пожаротушения и аптечек», – пояснил заместитель начальника Военной академии Беларуси по вооружению Андрей Щур.

В этом году ретро-колонна расширится. Будет не один танк, как на прошлом параде, к нему добавили еще шесть из России. Их совместный проезд – символ неразрывной истории и подвига братских народов.