ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Танк-легенда откроет парад ко Дню независимости Беларуси

27.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Танк-легенда откроет парад ко Дню независимости Беларуси
 Фото: ТАСС

Подготовка ко Дню независимости Беларуси вышла на финальную стадию. 26 июня прошел смотр техники. Ретропарад в Минске откроют Т-34. Именно их считают символом Победы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Механик-водитель Егор Мещеряков – один из тех, кто будет управлять танком-легендой. Рядовой на контрактной службе. Уже освоил и современную, и технику времен Великой Отечественной.

«Отличие старой техники от новой в том, что в новой технике больше электроники, и машина сама тебе помогает делать какие-либо механические движения: те же рычаги и коробка передач. В старой технике все нужно делать за счет своей мышечной массы», – рассказал Егор Мещеряков.

Чтобы стать частью единого экипажа на параде, ушло три недели. Механик-водитель осваивал техническую часть, старший машины – управление. Тренировались каждый день.

«Мы осматриваем техническое состояние образцов, готовность экипажей, наличие запасных инструментов и принадлежностей, а также средств пожаротушения и аптечек», – пояснил заместитель начальника Военной академии Беларуси по вооружению Андрей Щур.

В этом году ретро-колонна расширится. Будет не один танк, как на прошлом параде, к нему добавили еще шесть из России. Их совместный проезд – символ неразрывной истории и подвига братских народов.

День независимости и свободы
Как Беларусь пережила 1100 дней оккупации?
Т-34-85 – танк-освободитель. Именно эта модель первой вошла в захваченный Минск. Танк восстановленный. На прототип нанесли и надпись «Червонный». Это прозвище первого командира, любителя игры в карты.

«Техника выпущена в начале прошлого века. И уже 80, а то и более лет находится в эксплуатации. Поэтому уход за ней особенный. Требует досконального подхода к каждым узлам, механизмам и деталям», – отметил начальник бронетанкового управления Министерства обороны Республики Беларусь Виталий Кильчевский.

Максимальная скорость танка-освободителя – 55 ккм/ч. Однако парадная будет ниже – до 13. Пройдет колонна под военные песни.

В параде ко Дню независимости примет участие военная техника из восьми стран. Подключатся представители России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Белорусы и гости столицы увидят больше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Не только ретро, но и современные новинки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественное шествие в Минске начнут Т-34, именно их считают символом Победы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как AI может экономить деньги компании и определять сотрудников, которые хотят уволиться: мнение эксперта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2024
Mir24.TV Belarus
27.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика