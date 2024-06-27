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Танк-легенда откроет парад ко Дню независимости Беларуси
27.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подготовка ко Дню независимости Беларуси вышла на финальную стадию. 26 июня прошел смотр техники. Ретропарад в Минске откроют Т-34. Именно их считают символом Победы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Механик-водитель Егор Мещеряков – один из тех, кто будет управлять танком-легендой. Рядовой на контрактной службе. Уже освоил и современную, и технику времен Великой Отечественной.
Чтобы стать частью единого экипажа на параде, ушло три недели. Механик-водитель осваивал техническую часть, старший машины – управление. Тренировались каждый день.
В этом году ретро-колонна расширится. Будет не один танк, как на прошлом параде, к нему добавили еще шесть из России. Их совместный проезд – символ неразрывной истории и подвига братских народов.
«Техника выпущена в начале прошлого века. И уже 80, а то и более лет находится в эксплуатации. Поэтому уход за ней особенный. Требует досконального подхода к каждым узлам, механизмам и деталям», – отметил начальник бронетанкового управления Министерства обороны Республики Беларусь Виталий Кильчевский.
Максимальная скорость танка-освободителя – 55 ккм/ч. Однако парадная будет ниже – до 13. Пройдет колонна под военные песни.
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Торжественное шествие в Минске начнут Т-34, именно их считают символом Победы.
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