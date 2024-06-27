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Премия Belarus Retail & Real Estate Awards 2024:как принять участие

27.06.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Премия Belarus Retail & Real Estate Awards 2024 в этом году отметит достижения белорусских компаний в области развития инфраструктуры торговых и бизнес-центров, современных жилых комплексов, торговых сетей различных форматов (FMCG, fashion, техника и электроника, аптеки, косметика, ювелирные сети и др.), e-commerce, маркетинговых услуг, технологических компаний, работающих в данных сферах.

В этом году в конкурсную программу ввели блок номинаций «Жилая недвижимость», в котором ожидаем проекты от компаний-застройщиков, которые реализуют проекты по развитию коммерческой инфраструктуры современных жилых комплексов, а также и «Корпоративная социальная ответственность».

Участники рынка могут представить свои проекты в более чем 70 номинациях. Компании могут подавать свои проекты в несколько номинаций.

Участие в конкурсной программе бесплатное.

Заявки на участие принимаются до 15 августа 2024 года.

Организатор Премии — портал Belretail.by.

Премия в 2023 году прошла впервые и выявила большой интерес со стороны участников рынка. Награды получили 40 компаний в 59 номинациях.

Как принять участие в Премии Belarus Retail & Real Estate Awards

1. Ознакомиться с перечнем номинаций на официальном сайте Премии Retailawards.by.

2. Ознакомиться с критериями оценки проектов, которые представлены в описании каждой номинации. По этим критериям будут оцениваться проекты членами экспертного жюри.

3. Подготовить презентацию проекта в соответствии с критериями.

4. Заполнить и отправить заявку/заявки на сайте Премии Retailawards.by со ссылками на оформленные презентации не позднее 15 августа.

5. Принять участие в онлайн сессии жюри и защитить свои проекты. График рассмотрения работ в номинациях будет предварительно объявлен всем участникам.

6. Делегировать как минимум одного представителя от компании на Церемонию награждения для получения наград. Церемония пройдет 27 сентября в ивент-пространстве Willing.

Почему важно принять участие в конкурсной программе Премии?

1. Возможность заявить о себе и в рамках профессионального сообщества, расширить деловые связи.

2. Отличный инструмент маркетинга: Участие в премии усиливает бренд и увеличивает его видимость, что улучшает репутацию и способствует развитию.

3. Признание и валидация: Участие в отраслевых премиях позволяет компаниям продемонстрировать свою компетентность и качество своих продуктов или услуг. Это твердое подтверждение того, что вы являетесь лидерами в своей области.

4. Мотивация для сотрудников: Когда компания участвует и получает призы в премии, это повышает мораль сотрудников и показывает им, что их работа ценится. В условиях дефицита кадров — это важный фактор вашего бизнеса.

5. Возможности для нетворкинга: Мероприятия, проходящие в рамках Премии (Форум и Церемония награждения) предоставляют отличные возможности для встречи с потенциальными клиентами, партнерами, инвесторами, поставщиками и другими ключевыми ТОП-профессионалами отрасли.

6. Обратная связь от экспертов: Оценка ваших проектов экспертами и жюри дает ценную обратную связь и рекомендации по улучшению вашей деятельности.

Таким образом, участие в единственной в Беларуси отраслевой Премии Belarus Retail & Real Estate Awards способно значительно усилить позиции Вашей компании на рынке, привлечь новых клиентов и партнеров, выделиться и повысить общую эффективность бизнеса.

ВНИМАНИЕ!

Согласно Положению о Премии, все участники, оформившие свои проекты и приславшие заявки получают статус Лауреата. Члены жюри простым большинством голосов определяют лучший проект в каждой номинации или учреждают отдельную номинацию для тех или иных проектов.

Все подробности о Премии, условиях участия, критериях оценки и составе жюри можно найти на официальном сайте Премии — Retailawards.by.

 
 
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Премия Belarus Retail & Real Estate Awards 2024 в этом году отметит достижения белорусских компаний в области развития инфраструктуры торговых и бизнес-центров, современных жилых...
 
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