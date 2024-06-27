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Премия Belarus Retail & Real Estate Awards 2024:как принять участие
27.06.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Премия
В этом году в конкурсную программу ввели блок номинаций «Жилая недвижимость», в котором ожидаем проекты от компаний-застройщиков, которые реализуют проекты по развитию коммерческой инфраструктуры современных жилых комплексов, а также и «Корпоративная социальная ответственность».
Участники рынка могут представить свои проекты в более чем 70 номинациях. Компании могут подавать свои проекты в несколько номинаций.
Участие в конкурсной программе бесплатное.
Заявки на участие принимаются до 15 августа 2024 года.
Организатор Премии — портал
Премия в 2023 году прошла впервые и выявила большой интерес со стороны участников рынка. Награды получили 40 компаний в 59 номинациях.
Как принять участие в Премии Belarus Retail & Real Estate Awards
1. Ознакомиться с перечнем номинаций на официальном сайте Премии
2. Ознакомиться с критериями оценки проектов, которые представлены в описании каждой номинации. По этим критериям будут оцениваться проекты членами экспертного жюри.
3. Подготовить презентацию проекта в соответствии с критериями.
4.
5. Принять участие в онлайн сессии жюри и защитить свои проекты. График рассмотрения работ в номинациях будет предварительно объявлен всем участникам.
6. Делегировать как минимум одного представителя от компании на Церемонию награждения для получения наград. Церемония пройдет 27 сентября в ивент-пространстве Willing.
Почему важно принять участие в конкурсной программе Премии?
1. Возможность заявить о себе и в рамках профессионального сообщества, расширить деловые связи.
2. Отличный инструмент маркетинга: Участие в премии усиливает бренд и увеличивает его видимость, что улучшает репутацию и способствует развитию.
3. Признание и валидация: Участие в отраслевых премиях позволяет компаниям продемонстрировать свою компетентность и качество своих продуктов или услуг. Это твердое подтверждение того, что вы являетесь лидерами в своей области.
4. Мотивация для сотрудников: Когда компания участвует и получает призы в премии, это повышает мораль сотрудников и показывает им, что их работа ценится. В условиях дефицита кадров — это важный фактор вашего бизнеса.
5. Возможности для нетворкинга: Мероприятия, проходящие в рамках Премии (Форум и Церемония награждения) предоставляют отличные возможности для встречи с потенциальными клиентами, партнерами, инвесторами, поставщиками и другими ключевыми ТОП-профессионалами отрасли.
6. Обратная связь от экспертов: Оценка ваших проектов экспертами и жюри дает ценную обратную связь и рекомендации по улучшению вашей деятельности.
Таким образом, участие в единственной в Беларуси отраслевой Премии Belarus Retail & Real Estate Awards способно значительно усилить позиции Вашей компании на рынке, привлечь новых клиентов и партнеров, выделиться и повысить общую эффективность бизнеса.
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Премия Belarus Retail & Real Estate Awards 2024 в этом году отметит достижения белорусских компаний в области развития инфраструктуры торговых и бизнес-центров, современных жилых...
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