Орша: как Красная армия освобождала оккупированный город?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До войны Орша была одним из крупных промышленных центров Беларуси с предприятиями союзного значения. С момента оккупации для горожан наступило страшное время – новая власть объявила новый порядок. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова узнала подробности.

«Гитлеровцев интересовали только три показания оршанцев – дата рождения, профессия и национальность. Для того, чтобы можно было определить, кто им еще угоден, а кто вообще не нужен, и тех нужно было обязательно заключить в концлагеря», – рассказывает заведующая отделом Оршанского районного центра физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи Людмила Соротокина.

В городе было создано шесть лагерей смерти – три для мирных жителей и столько же – для военнопленных. Люди находились под открытым небом, смертность была катастрофической.

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