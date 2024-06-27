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Орша: как Красная армия освобождала оккупированный город?
27.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До войны Орша была одним из крупных промышленных центров Беларуси с предприятиями союзного значения. С момента оккупации для горожан наступило страшное время – новая власть объявила новый порядок. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова узнала подробности.
В городе было создано шесть лагерей смерти – три для мирных жителей и столько же – для военнопленных. Люди находились под открытым небом, смертность была катастрофической.
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