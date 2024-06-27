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Орша: как Красная армия освобождала оккупированный город?

27.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Орша: как Красная армия освобождала оккупированный город?
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

До войны Орша была одним из крупных промышленных центров Беларуси с предприятиями союзного значения. С момента оккупации для горожан наступило страшное время – новая власть объявила новый порядок. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова узнала подробности.

«Гитлеровцев интересовали только три показания оршанцев – дата рождения, профессия и национальность. Для того, чтобы можно было определить, кто им еще угоден, а кто вообще не нужен, и тех нужно было обязательно заключить в концлагеря», – рассказывает заведующая отделом Оршанского районного центра физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи Людмила Соротокина.

В городе было создано шесть лагерей смерти – три для мирных жителей и столько же – для военнопленных. Люди находились под открытым небом, смертность была катастрофической.

Смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж»:

  • Куда немцы прятали трупы?
  • Сколько тысяч евреев было уничтожено в гетто?
  • Что расскажет партизанский связной того времени Николай Давыдько?
  • Как сложилась судьба начальника депо Константина Заслонова и почему за его голову гитлеровцы назначили награду в 50 тысяч немецких марок?
  • В чем проявлялась изобретательность детей-диверсантов?
  • И на сколько процентов город был разрушен?


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Враг был полностью изгнан ровно 80 лет назад. Подробности тех страшных событий рассказываем в программе «Специальный репортаж».
 
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