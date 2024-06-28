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«Должен быть результат»: Лукашенко поставил задачи назначенным управленцам
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси принял ряд кадровых решений, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Должность главы Администрации президента оставалась вакантной четыре месяца. Теперь ее занял Дмитрий Крутой, бывший посол Беларуси в России. Задач у него прибавилось, но и о прежних забыть не получится.
«Два наших основных партнера –
Главные белорусско-российские проекты – в области промышленности. Вместо Дмитрия Крутого в Россию отправится глава Минпрома Александр Рогожник. А новым руководителем ведомства стал его заместитель. Александру Ефимову предстоит сделать отечественную технику максимально белорусской.
Перестановки произошли и в министерствах. Минсельхозпрод возглавил замгубернатора Витебской области Анатолий Линевич. Но регион по-прежнему останется под контролем чиновника. Там выполнены еще не все поручения, подчеркнул Александр Лукашенко. Сейчас же особое внимание потребовал уделить полевым работам.
«Имейте в виду, что вы не убираете и не сеете. Ваша задача – прежде всего новые технологии. А губернаторы пусть сеют и убирают. Узкие места вы знаете», – отметил Лукашенко.
Сменился руководитель и в Министерстве иностранных дел. Этот «портфель» достался первому заместителю главы Администрации президента Максиму Рыженкову. За жесткий и требовательный характер, рассказал президент.
«МИД нужно приводить в чувство. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. Так, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны», – поставил задачу Лукашенко.
Белорусский лидер обратил внимание на возраст назначенцев. Назвал их новым поколением политиков.
«Должны прийти к власти, не только к управлению отдельными направлениями, молодые, перспективные и профессиональные люди. Непрофессионалов за столом нет. Страна должна получить хорошее правительство, приводные ремни от президента до правительства через Администрацию. Должен быть результат и эффективность», –сформулировал задачу президент.
К своим обязанностям чиновники приступят с пятницы. И работать им придется в три раза больше, чем предшественникам, предупредил президент.
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Должность главы Администрации президента занял Дмитрий Крутой, бывший посол Беларуси в России.
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