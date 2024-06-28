«Должен быть результат»: Лукашенко поставил задачи назначенным управленцам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси принял ряд кадровых решений, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Должность главы Администрации президента оставалась вакантной четыре месяца. Теперь ее занял Дмитрий Крутой, бывший посол Беларуси в России. Задач у него прибавилось, но и о прежних забыть не получится.

«Два наших основных партнера – Россия и Китайская Народная Республика . Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Вплоть до посещения вами, как это было в должности посла, российских регионов. Запретных тем нет. Но первостепенное внимание – Администрация президента», – объяснил президент.

Главные белорусско-российские проекты – в области промышленности. Вместо Дмитрия Крутого в Россию отправится глава Минпрома Александр Рогожник. А новым руководителем ведомства стал его заместитель. Александру Ефимову предстоит сделать отечественную технику максимально белорусской.

«Надо углубляться и развиваться. Надо производить кузова как минимум, чтобы не возить их откуда-то. Пока в основном это сборочное производство. Нам надо выходить на производство своих автомобилей через массированную углубленную локализацию», – считает глава государства.

Перестановки произошли и в министерствах. Минсельхозпрод возглавил замгубернатора Витебской области Анатолий Линевич. Но регион по-прежнему останется под контролем чиновника. Там выполнены еще не все поручения, подчеркнул Александр Лукашенко. Сейчас же особое внимание потребовал уделить полевым работам.

«Имейте в виду, что вы не убираете и не сеете. Ваша задача – прежде всего новые технологии. А губернаторы пусть сеют и убирают. Узкие места вы знаете», – отметил Лукашенко.

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