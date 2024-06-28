ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Должен быть результат»: Лукашенко поставил задачи назначенным управленцам

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Должен быть результат»: Лукашенко поставил задачи назначенным управленцам
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси принял ряд кадровых решений, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Должность главы Администрации президента оставалась вакантной четыре месяца. Теперь ее занял Дмитрий Крутой, бывший посол Беларуси в России. Задач у него прибавилось, но и о прежних забыть не получится.

«Два наших основных партнера – Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Вплоть до посещения вами, как это было в должности посла, российских регионов. Запретных тем нет. Но первостепенное внимание – Администрация президента», – объяснил президент.

Главные белорусско-российские проекты – в области промышленности. Вместо Дмитрия Крутого в Россию отправится глава Минпрома Александр Рогожник. А новым руководителем ведомства стал его заместитель. Александру Ефимову предстоит сделать отечественную технику максимально белорусской.

«Надо углубляться и развиваться. Надо производить кузова как минимум, чтобы не возить их откуда-то. Пока в основном это сборочное производство. Нам надо выходить на производство своих автомобилей через массированную углубленную локализацию», – считает глава государства.

Перестановки произошли и в министерствах. Минсельхозпрод возглавил замгубернатора Витебской области Анатолий Линевич. Но регион по-прежнему останется под контролем чиновника. Там выполнены еще не все поручения, подчеркнул Александр Лукашенко. Сейчас же особое внимание потребовал уделить полевым работам.

«Имейте в виду, что вы не убираете и не сеете. Ваша задача – прежде всего новые технологии. А губернаторы пусть сеют и убирают. Узкие места вы знаете», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал о принципах власти в стране

Сменился руководитель и в Министерстве иностранных дел. Этот «портфель» достался первому заместителю главы Администрации президента Максиму Рыженкову. За жесткий и требовательный характер, рассказал президент.

«МИД нужно приводить в чувство. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. Так, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны», – поставил задачу Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание на возраст назначенцев. Назвал их новым поколением политиков.

«Должны прийти к власти, не только к управлению отдельными направлениями, молодые, перспективные и профессиональные люди. Непрофессионалов за столом нет. Страна должна получить хорошее правительство, приводные ремни от президента до правительства через Администрацию. Должен быть результат и эффективность», –сформулировал задачу президент.

К своим обязанностям чиновники приступят с пятницы. И работать им придется в три раза больше, чем предшественникам, предупредил президент.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Должность главы Администрации президента занял Дмитрий Крутой, бывший посол Беларуси в России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поставил задачи Национальному банку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2024
Mir24.TV Belarus
28.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика