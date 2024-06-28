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«Даже не пытайтесь заходить в ниши, где Wildberries забрал себе больше 25% продаж». Типичные ошибки предпринимателей при выходе на маркетплейсы
28.06.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Заработок на Wildberries, OZON и других маркетплейсах становится все более популярной темой. Иногда люди отдают последние деньги либо вовсе берут кредиты, чтобы стать селлером. И, бывает, теряют все. О типичных ошибках продавцов рассказали сразу несколько спикеров на бизнес-ланче от Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. «Про бизнес» записал наиболее яркие и важные выступления.
«Будьте готовы стать менеджером, SEO-специалистом, рекламщиком, упаковщиком. Либо будьте готовы нанять людей, которые этим займутся»
Генеральный директор ООО «ГлобалПлейс» Максим Кисель уже третий год продает на на Wildberries и OZON спортивное снаряжение, мебель, товары для дома, сада и для животных. Он перечислил несколько факторов, которые показывают, что вам еще рано выходить на маркетплейсы:
Для начала, говорит Максим Кисель, вы должны определиться со своей целью: «В России право торговать на маркетплейсах есть у самозанятых. У человека вполне может быть цель, чтобы он, имея основную работу, в свободное время варил мыло и продавал его на Wildberries, имел по $ 500, для него это уже будет вау-эффект».
Еще до выхода на маркетплейсы необходимо проконтролировать объем ниши по выручке, количество товаров в категории, количество отзывов и рейтинг у конкурентов-лидеров продаж; оценить продажи конкурентов, которые появились недавно. Обратите особое внимание, есть ли монополия в категории по бренду и по продавцу: «Вы сами могли замечать, что иногда продавцом является сам Wildberries. С ним практически невозможно конкурировать. Можно, конечно, но для этого вы должны иметь такие же ресурсы».
Также нужно заранее предусмотреть возможную кражу, потерю, порчу и другие форс-мажорные моменты.
Если наличие товара зависит от работы поставщика, то в договоре можно прописать штраф поставщику за срыв сроков.
«Себестоимость расфасованного чая увеличилась в 4 раза, продавать его стало невыгодно»
Учредитель компании «Триавит» Ксения Кукшина назвала ошибкой неопытных селлеров также неправильно выбранную нишу, а именно ту, где конкурентом селлера является сам маркетплейс: «Например, большим спросом у покупателей пользуется детское питание. На долю самого Wildberries как на продавца приходится более 90% продаж детского питания. Конкурировать в таком случае крайне сложно. Я бы не рекомендовала идти в нишу, где маркетплейс занимает долю продаж более 20−25%».
Еще чаше встречается такая ошибка как использование неправильных финансовых моделей: «Многие селлеры умножают стоимость товара на 2, думая, что они гарантированно заработают, и зачастую уходят в минус. Я учу считать от обратного, а именно от предполагаемой продаваемой цены высчитывайте свои расходы: комиссию, налоги, скидки и другое. В таком случае вы более точно получите размер предполагаемой прибыли».
Ксения рекомендует не делать инфорграфику самостоятельно, если вы не профессионал: «Сначала я сама пыталась „рисовать“ инфорграфику, через различные приложения, в том числе с помощью нейросетей. Но продажи либо не шли, либо шли очень медленно. Мне казалось, что картинка действительно продаваемая, но потом попросила знакомых оценить работу. На что получила ответ: „Нет, мы бы не купили“. В итоге мы нашли дизайнера, составили четкое ТЗ. За одну картинку мы платили по 10 рублей — и продажи пошли. Если вы не профессионал, но сами рисуете карточки, попросите оценить вашу работу хотя бы знакомых или близких».
Еще одной ошибкой начинающих селлеров Ксения называет решение продавать специфический товар: «Был клиент, который захотел самостоятельно фасовать чай и продавать его на маркетплейсах. В мешках этот чай стоил недорого. Селлер выбрал дешевые упаковки для расфасовки, нанял дизайнера, который за небольшую плату сделал дизайн упаковок под СТМ. А когда продукт был готов к продаже, и были проведены все расчеты, то оказалось, что себестоимость чая увеличилась в 4 раза, реализовывать его на маркетплейсах стало невыгодно. Еще пример: продавец привез морскую соль и столкнулся с проблемой, как и где хранить мешки весом по 50 кг, как расфасовать, кто будет заниматься расфасовкой…»
«Мой личный антикейс — я занималась товаром, который вызывал у меня чувство внутреннего дискомфорта. Продажи шли хорошо, но мне было неловко его продвигать. В результате я отказалась его продавать. Рекомендую не работать с продукцией, которая вызывает у вас чувство внутреннего дискомфорта».
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«Даже не пытайтесь заходить в ниши, где Wildberries забрал себе больше 25% продаж». Типичные ошибки предпринимателей при выходе на маркетплейсы
Заработок на Wildberries, OZON и других маркетплейсах становится все более популярной темой. Иногда люди отдают последние деньги либо вовсе берут кредиты, чтобы стать...
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