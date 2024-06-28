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Руководители торгово-промышленных палат Беларуси и России обсудили сотрудничество

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Руководители торгово-промышленных палат Беларуси и России обсудили сотрудничество
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новые виды сотрудничества обсудили руководители торгово-промышленных палат Беларуси и России. Встреча состоялась в Витебске в рамках XI Форума регионов двух стран, передает телеканал «МИР 24».

В дискуссии приняли участие и бизнесмены, а по итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних соглашений, в том числе между Витебской, Гродненской Гомельской областями и их партнерами из Кузбасса, Республики Тыва, Смоленска, Пензы и Волгограда. Отмечается, что сотрудничество помогает в вопросах импортозамещения.

«Если мы раньше работали на импортных комплектующих, то сегодня мы помогаем бизнесу искать друг друга в части импортозамещения, и промышленная кооперация есть. Раньше мы не могли представить промкооперацию между Ростсельмашем и Гомсельмашем, сегодня эти предприятия сотрудничают, как МАЗ и Камаз в том числе, поэтому промышленная кооперация – это, наверное, основа нашего сегодняшнего дня», – уточнил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

В Форуме регионов впервые приняли участие контролирующие структуры России и Беларуси. В ходе дискуссии их руководители уделили внимание программе научно-технического развития Союзного государства до 2035 года и необходимости своевременного аудита расходования средств, контроля эффективности и выполнения сроков.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
«Сегодня выделяются колоссальные деньги и в последующем панируется выделение очень больших ресурсов для поддержки инноваций в наших странах. И здесь наша деятельность крайне важна. Не только с точки зрения проверить последующий контроль, а, конечно же, предупредить, дать соответствующие рекомендации, если мы выявляем какие-то узкие места в продвижении инноваций», – отметила заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова.

На форуме предприниматели Союзных государств подписали больше сотни контрактов на сумму свыше одного миллиарда белорусских рублей, или 30 миллиардов российских.



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Теги: Витебск
 
 
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На форуме предприниматели Союзных государств подписали больше сотни контрактов на сумму свыше одного миллиарда белорусских рублей
 
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