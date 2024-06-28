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Руководители торгово-промышленных палат Беларуси и России обсудили сотрудничество
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые виды сотрудничества обсудили руководители торгово-промышленных палат Беларуси и России. Встреча состоялась в Витебске в рамках XI
В дискуссии приняли участие и бизнесмены, а по итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних соглашений, в том числе между Витебской, Гродненской Гомельской областями и их партнерами из Кузбасса, Республики Тыва, Смоленска, Пензы и Волгограда. Отмечается, что сотрудничество помогает в вопросах импортозамещения.
В Форуме регионов впервые приняли участие контролирующие структуры России и Беларуси. В ходе дискуссии их руководители уделили внимание программе научно-технического развития Союзного государства до 2035 года и необходимости своевременного аудита расходования средств, контроля эффективности и выполнения сроков.
На форуме предприниматели Союзных государств
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