Эмоциональная связь: МТС представил собственный аромат бренда DigitalEssence, вдохновленный технологиями

Источник материала: ProBusiness





В день своего 22-летия компания МТС презентовала собственный аромат, который позволяет взглянуть на технологии через ольфакторное восприятие. Парфюм под названием DigitalEssence сделает эмоциональную связь мобильного оператора со своей аудиторией еще крепче. Он будет олицетворять уникальность бренда, стремление открывать новое и удивлять.

В разработке DigitalEssence принимали участие абоненты, молодые сотрудники МТС, сотрудники с 22-летним стажем, а также искусственный интеллект. Все респонденты ответили на главный вопрос: с чем у вас ассоциируется компания МТС? Интересно, что в формулировках точнее всех оказался ИИ. Но главное, ответы помогли понять, что компания МТС — это про целеустремленность, смелость и качество жизни.





Пространство, в котором бренды выстраивают коммуникацию со своими клиентами, перенасыщено видео- и аудиоинформацией. В данной ситуации очень сложно поддерживать такие важные активы бренда, как индивидуальность, привлекательность, оригинальность и уникальность. Обоняние -особый орган чувств, который напрямую взаимодействует с эмоциональным отделом мозга, а, значит, созданием нужных ассоциаций с брендом. Доказано, что человек запоминает ароматы значительно лучше, чем звуки или визуальные образы.





«Аромат бренда — часть мощной маркетинговой стратегии, это ваш собственный шифр, который невозможно взломать. Это отражение философии и ценностей компании. Мы всегда стремимся делать лучше и делать по-другому, по-хорошему иначе, чем остальные. Мы создаем то, что привносит в жизнь людей новый опыт, дополнительные впечатления. Поэтому МТС первый белорусский мобильный оператор, кто презентует аромат бренда компании. Главная эмоция, которую мы хотим пробуждать у наших клиентов — пульс к жизни и энергия изменений. Именно это настроение мы и хотели передать с помощью DigitalEssence», — отметила Мария Канасевич, руководитель PR-группы компании МТС.





Особое внимание МТС уделил упаковке и флакону DigitalEssence, которая олицетворяет ритм и ценности цифровой эпохи. Центральным элементом дизайна является логотип в виде изящного цветка, который разделен тонкими линиями на две части. Одна половина логотипа символизирует технологии и инновации, передавая ощущение прогресса и современности, а другая половина олицетворяет природу, создавая баланс с окружающим миром. В центре логотипа — точка соприкосновения — компания МТС, которая стремится осуществить цифровую трансформацию без ущерба для окружающей среды. Упаковка выполнена в минималистичном стиле с использованием современных материалов, подчеркивая элегантность и уникальность продукта.

Нотами, которые позволили связать ассоциации о бренде с формулой аромата, стали озон, бергамот, белый мускус, косточка вишни и амбра. Именно они придают бодрости и наполняют вдохновением.





«В композиции переплетены озоновые ноты, несущие свежесть летнего вечера после дождя и яркий, сочный и одновременно благородно учтивый бергамот. Ноты косточки вишни делают аромат чувственным, белый мускус и амбра — мягким, бархатистым и обволакивающим. Такое сочетание создано для тех, кто не готов проживать жизнь на автопилоте, отдаваясь рутине и привычкам. Такие люди любят жизнь и знают, как сделать каждый день незабываемым», — раскрыл тайны чтения ароматических нот парфюмер Николай Ярец.

Аромабрендинг — новый прием для эффективного развития бизнеса. Собственный парфюм становится яркой и запоминающейся визитной карточкой компании наравне с логотипом и другими элементами айдентики. Аромат МТС призван еще больше укрепить связь аудитории с брендом.





В День рождения МТС оценить и насладиться ароматом DigitalEssence смогли также клиенты салонов связи МТС. Аромат компании МТС стал подарком для тех, кто живет в ритме цифровой эпохи, ценит современные технологии, но и одновременно помнит об истинных ценностях.

О компании МТС Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС начал свою работу в Беларуси 27 июня 2002 года. На сегодняшний день компания обслуживает крупнейшую абонентскую базу в стране — 5 млн 700 тысяч клиентов*. Мобильная связь МТС охватывает 98,02% территории страны, на которой проживает 99,90% населения Беларуси. Одним из ключевых направлений компании является развитие инфраструктуры сети и внедрение на ее основе инновационных сервисов, включая услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета, сферу интернета вещей (IoT), цифровые продукты, платежные сервисы, облачные технологии и кибербезопасность. Все это открывает новые возможности для общения, удаленного обучения, деловой коммуникации и бизнеса. В своей деятельности компания МТС руководствуется принципом корпоративной социальной ответственности, уделяя особое внимание заботе о клиентах и сотрудниках, занимая активную позицию в поддержке гуманитарных, культурных, спортивных и других общественно значимых проектов.

*По данным биллинговой системы на 27 июня 2024 года.