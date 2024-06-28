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Куда пойти учиться? Белорусские вузы начали принимать документы от абитуриентов
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Первыми документы подают абитуриенты на целевое обучение, передает «МИР 24».
Активнее всех – желающие учиться в медицинском университете. Там уже подали более 200 заявлений. В приоритете лечебный факультет, педиатрия, стоматология и фармацевтика. Многие выпускники следят за поступлением в режиме реального времени, чтобы успеть передать документы на другую специальность, если не хватает вступительных баллов.
Для абитуриентов-целевиков в этом году есть новшества. Компании заключают договор только с выпускниками, у которых средний балл аттестата не ниже семи. Они платят за
В этом году от предприятий поступило более пяти тысяч заявок на будущих специалистов. Это на тысячу больше, чем в прошлом.
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Активнее всех – желающие учиться в медицинском университете. Там уже подали более 200 заявлений.
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