Куда пойти учиться? Белорусские вузы начали принимать документы от абитуриентов

Для абитуриентов-целевиков в этом году есть новшества. Компании заключают договор только с выпускниками, у которых средний балл аттестата не ниже семи. Они платят за обучение студентов , а после молодые специалисты должны будут отработать пять лет в компании.

В этом году от предприятий поступило более пяти тысяч заявок на будущих специалистов. Это на тысячу больше, чем в прошлом.