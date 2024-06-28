ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Куда пойти учиться? Белорусские вузы начали принимать документы от абитуриентов

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Куда пойти учиться? Белорусские вузы начали принимать документы от абитуриентов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Первыми документы подают абитуриенты на целевое обучение, передает «МИР 24».

Активнее всех – желающие учиться в медицинском университете. Там уже подали более 200 заявлений. В приоритете лечебный факультет, педиатрия, стоматология и фармацевтика. Многие выпускники следят за поступлением в режиме реального времени, чтобы успеть передать документы на другую специальность, если не хватает вступительных баллов.

«Проходной балл будет формироваться из двух оценок, это оценка аттестата и оценка за устный экзамен. Максимально можно набрать 200 баллов. Целевики, которые поступят к нам, – это самые мотивированные, самые целеустремленные ребята, которые хотят работать врачами или провизорами в нашей стране», – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского медицинского университета Андрей Гиндюк.

Для абитуриентов-целевиков в этом году есть новшества. Компании заключают договор только с выпускниками, у которых средний балл аттестата не ниже семи. Они платят за обучение студентов, а после молодые специалисты должны будут отработать пять лет в компании.

В этом году от предприятий поступило более пяти тысяч заявок на будущих специалистов. Это на тысячу больше, чем в прошлом.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активнее всех – желающие учиться в медицинском университете. Там уже подали более 200 заявлений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эмоциональная связь: МТС представил собственный аромат бренда DigitalEssence, вдохновленный технологиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2024
Mir24.TV Belarus
28.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика