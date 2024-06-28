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Путин отметил необходимость построения инновационной экономики Союзного государства
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Одиннадцатый
«Тема – одна из самых актуальных, ведь решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства сейчас активно занимаются и в России, и в Беларуси. Это необходимо для укрепления суверенитета наших государств, повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого экономического роста на долгосрочную перспективу и, естественно, требует энергичного, творческого участия не только федеральных и центральных властей, но и регионов», – отметил Путин.
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