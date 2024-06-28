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Погода в СНГ: богатый урожай кормовых созрел после дождей в Кыргызстане, обитателей зоопарка в Гродно кормят мороженым

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: богатый урожай кормовых созрел после дождей в Кыргызстане, обитателей зоопарка в Гродно кормят мороженым
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переменная облачность и плюс 30 будет в пятницу в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества – корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Плюс 36 в Бишкеке и небольшая облачность. По прогнозам синоптиков, к выходным станет прохладнее, возможны осадки. В этом году в Чуйской области из-за дождливой погоды очень богатый урожай кормовых. Поэтому их стоимость снизилась почти в два раза. С поля фермеры отдают тюк клевера и разнотравья за 160 сомов, или столько же рублей, на базаре дороже на 100 сомов.

Беларусь

В Беларуси с каждым днем становится жарче. Погода ясная и солнечная, на термометрах плюс 32. Сотрудники Гродненского зоопарка спасают питомцев от июньского зноя фруктовым льдом. Мороженое делают из свежих ягод. Особенно заботу работников оценили приматы, они каждый раз просят добавку.



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