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В белорусских вузах началась вступительная кампания

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских вузах началась вступительная кампания
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В белорусских вузах началась вступительная кампания. Первыми документы подают на целевое обучение. Активнее всех – абитуриенты в Медицинском Университете. Какие специальности самые популярные, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Перед университетом очередь. За первые часы приемной кампании абитуриенты подали более 200 заявлений. В топе: лечебный факультет, педиатрия, стоматологический и фармацевтический профили. Многие выпускники следят за поступлением в режиме реального времени.

«Проходной балл будет формироваться из двух оценок. Это оценка аттестата и оценка за устный экзамен. Соответственно, максимально можно набрать 200 баллов. Целевики, которые поступят к нам – это самые мотивированные, самые целеустремленные ребята, которые хотят работать врачами или провизорами в нашей стране», – отметил ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского медицинского университета Андрей Гиндюк.

Диана Соболевская подала документы в медицинский одна из первых. Впереди еще вступительный экзамен по биологии. В нем уверена на все сто. Готовиться начала еще год назад.

«В мед я хотела всегда поступить. Я другие варианты никогда не рассматривала. Специальность выбрала «педиатрия». Я считаю, что на этом факультете больше всего возможностей. Можно стать как детским врачом, так лечить и более взрослых людей», – рассказала абитуриент Диана Соболевская.

Абитуриентка выбрала целевое обучение. Девушка заключила договор с клиникой. Заранее с будущим местом работы определилась и Анастасия Рожко. Она будет участковым педиатром в Минске. Продолжит семейное дело.

«А вам мама помогала с поступлением? Может быть, как-то подсказывала, помогала готовиться к экзаменам? – Да, помогала. Подталкивала меня. Она мне помогала рассказывать билеты устные, подсказывала, что лучше всего рассказать», – отметила абитуриент Анастасия Рожко.

Для абитуриентов-целевиков в этом году есть новшества. Компании заключают договор только с заинтересованными выпускниками, у которых средний балл аттестата не ниже 7.



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Теги: Минск
 
 
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Первыми документы подают на целевое обучение. Самыми активными оказались абитуриенты в Медицинском Университете.
 
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