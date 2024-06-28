В белорусских вузах началась вступительная кампания

Диана Соболевская подала документы в медицинский одна из первых. Впереди еще вступительный экзамен по биологии. В нем уверена на все сто. Готовиться начала еще год назад.

«В мед я хотела всегда поступить. Я другие варианты никогда не рассматривала. Специальность выбрала «педиатрия». Я считаю, что на этом факультете больше всего возможностей. Можно стать как детским врачом, так лечить и более взрослых людей», – рассказала абитуриент Диана Соболевская.

Абитуриентка выбрала целевое обучение. Девушка заключила договор с клиникой. Заранее с будущим местом работы определилась и Анастасия Рожко. Она будет участковым педиатром в Минске . Продолжит семейное дело.

«А вам мама помогала с поступлением? Может быть, как-то подсказывала, помогала готовиться к экзаменам? – Да, помогала. Подталкивала меня. Она мне помогала рассказывать билеты устные, подсказывала, что лучше всего рассказать», – отметила абитуриент Анастасия Рожко.

Для абитуриентов-целевиков в этом году есть новшества. Компании заключают договор только с заинтересованными выпускниками, у которых средний балл аттестата не ниже 7.