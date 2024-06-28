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В белорусских вузах началась вступительная кампания
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусских вузах началась вступительная кампания. Первыми документы подают на целевое обучение. Активнее всех – абитуриенты в Медицинском Университете. Какие специальности самые популярные, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Перед университетом очередь. За первые часы приемной кампании абитуриенты подали более 200 заявлений. В топе: лечебный факультет, педиатрия, стоматологический и фармацевтический профили. Многие выпускники следят за поступлением в режиме реального времени.
Диана Соболевская подала документы в медицинский одна из первых. Впереди еще вступительный экзамен по биологии. В нем уверена на все сто. Готовиться начала еще год назад.
Абитуриентка выбрала целевое обучение. Девушка заключила договор с клиникой. Заранее с будущим местом работы определилась и Анастасия Рожко. Она будет
Для абитуриентов-целевиков в этом году есть новшества. Компании заключают договор только с заинтересованными выпускниками, у которых средний балл аттестата не ниже 7.
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Первыми документы подают на целевое обучение. Самыми активными оказались абитуриенты в Медицинском Университете.
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