Источник материала: ProBusiness





Спустя месяц после того, как стало известно , что ООО «Производственная компания Ромакс» (входит в группу компаний «Ромакс», которой принадлежит в том числе сеть «Остров чистоты») находится в процессе ликвидации, владельцы облигаций компании стали получать отказы во включении их в реестр кредиторов. Это удивило не только инвесторов, но и юристов. «Про бизнес» попытался разобраться в ситуации.

«Можно, конечно, и ждать, чего добьются другие, но это точно не мой вариант»

— Пришел и мне тот самый «легендарный» ответ от ликвидатора ПК Ромакс, в котором он признает факт наличия облигаций, но отказывается включать требование владельца облигаций в реестр кредиторов в связи с тем, что срок погашения обязательств не подошел. Такое вот «обязательство Шредингера», — пишет в своем телеграм-канале известный инвестор Дмитрий Наривончик.

Он считает, что это «ущемление прав отдельной категории кредиторов из-за того, что процедура ликвидации недостаточно регламентирована и оставляет много аспектов без однозначного толкования».





— У текущих владельцев выбор небольшой: а) писать жалобу в ДЦБ и требовать его вмешательства, б) заявлять иск о понуждении к включению требования в реестр кредиторов, а лучше делать и то, и другое. Можно, конечно, и ждать, чего добьются другие, но это точно не мой вариант, — рассуждает Дмитрий.

Руководство группы компаний «Ромакс» пока никак не комментирует происходящее. Однако интересно, как будут реагировать госорганы. Ведь раньше Департамент по ценным бумагам Минфина высказывался , что владельцы облигаций имеют право на получение выплаты по своим облигациям до завершения процедуры ликвидации.

Мнение юристов: «Это затягивает процесс ликвидации»

Директор юридической компании «Экономические споры», медиатор Сергей Белявский, а также юрист и медиатор Дмитрий Вощило объяснили «Про бизнес», почему инвесторам мог прийти отказ и что сейчас стоит делать. В первую очередь эксперты обращают внимание на то, что цели и смысл внесудебной ликвидации, заложенный законодателем в статьях 57−60 ГК, — это полное прекращение деятельности юридического лица без правопреемства. Т.е. все обязательства должны быть завершены, независимо от не наступления срока платежа. В этом смысл этой процедуры.

Проще говоря, реальное, досрочное погашение долгов без правопреемства отвечает целям и духу нормы права, которую законодатель изложил в Гражданском кодексе.

А далее юристы поясняют:

— Кроме принудительной судебной, инициативной от госоргана ликвидации, существует так называемая внесудебная ликвидация. Ее срок не может превышать девять месяцев со дня принятия решения о ликвидации и может быть продлен не более чем до двенадцати месяцев.



Сергей Белявский

Директор юридической компании «Экономические споры», медиатор



Дмитрий Вощило

Юрист юридической компании ООО «Экономические споры», медиатор

Поскольку цель ликвидации — прекращение существования компании без правопреемства, логичным является тот факт, что все обязательства должны быть исполнены до момента исключения из ЕГР. Если это не получается сделать, предприятие должно пройти процедуру банкротства, чтобы долги были списаны. Т.е. происходит досрочное наступление срока платежа по всем долгам. В противном случае, например при сроке платежа — через 5 лет, короткий срок ликвидации не позволил бы погасить долги. Они должны были бы списываться. А это не отвечает принципу добросовестности (ст. 2 ГК).

Поэтому, если должник ушел в процедуру ликвидации, то следующим шагом кредитора является предъявление требования кредитора в адрес ликвидатора о досрочном погашении долга. В случае отказа либо уклонения ликвидатора от рассмотрения требований кредитор может до утверждения ликвидационного баланса обратиться в суд с иском к ликвидируемому юридическому лицу. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидированного юридического лица (п 4 ст. 60 ГК).

Положения статьи 59 ГК не делят обязательства должника по срокам их наступления, устанавливая общий порядок предъявления требований всеми кредиторами. В статье указано о «расчетах с кредиторами».

Важный ньюанс, из-за которого разгорелся спор. В статье 59 используется термин «обязательства». Многие считают, что речь идет именно об обязательствах, срок исполнения по которым наступил (т.е. истек срок для добровольного исполнения и можно требовать принудительного). Однако в статье об этом не указано! Это универсальный термин. В частности, в статье 288 ГК сказано, что обязательства возникают из договора и т.п. Т.е. речь идет об обязанности платить вообще: и той, по которой срок истек, и той, по которой еще нет права требовать. Более того, в статье 300 новой редакции ГК (вступит в силу 19 ноября 2024 года) законодатель специально выделяет две очереди платежей: «2) неуплаченную в срок основную сумму долга» и т. п; «3) основную сумму долга и т.п. за текущий период» (т.е. срок платежа по которым не истек).

Таким образом, кредитор вправе предъявить требования, срок исполнения которых еще не истек, а ликвидатор в таком случае должен принять такие требования и включить в реестр требований кредиторов. Если ликвидатор отказал в принятии требования кредитора, то кредитору следует незамедлительно обратиться с исковым заявлением в суд. Предметом иска будет являться взыскание задолженности и включение требований в состав требований кредиторов ликвидируемой организации. С этого требования уплачивается государственная пошлина — до 5% от суммы требований (приложение 15 к НК Республики Беларусь).

Пример из судебной практики ( решение экономического суда Гродненской области от 09.03.2022 по делу № 154ЭИП2312) Кредитор обратился с исковым заявлением в суд о взыскании основного долга по договору займа и о понуждении включить требование в реестр требований кредиторов. В обоснование своих требований истец ссылался на заключенный с ответчиком договор займа, срок возврата которого еще не наступил. В связи с нахождением ответчика в процедуре ликвидации и назначением ликвидатора, последний отказался принимать в реестр требований кредиторов требования истца. Причиной отказа послужил не наступивший срок возврата займа. Суд первой инстанции принимая решение о взыскании основного долга и о понуждении включить требование в реестр требований кредиторов руководствовался следующим. Ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам если иное не предусмотрено законодательными актами (ч. 1 ст. 57 ГК). Согласно ст. 389 ГК обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, установленных законодательством (ст. 389 ГК). Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидатором, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано (п. 6 ст. 60 ГК). Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — ликвидированным, с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра (п. 8 ст. 59 ГК). Процедура внесудебной ликвидации направлена на полное прекращение деятельности организации. Предполагает необходимость погашения всей кредиторской задолженности, предъявленной кредиторами ликвидируемого юридического лица. При осуществлении ликвидации юридического лица ликвидатором должны приниматься меры, направленные на защиту интересов кредиторов ликвидируемого юридического лица. Исполнение ответчиком своих обязательств в установленный договором срок фактически становится невозможным с учетом предельного срока внесудебной ликвидации. К моменту наступления установленного договором срока возврата займа процедура ликвидации должна быть завершена, а ответчик должен прекратить свое существование без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Приходя к такому выводу суд принял во внимание цели и смысл гражданско-правового института внесудебной ликвидации — это полное прекращение деятельности юридического лица без правопреемства, предполагающее полное погашение предъявленных в установленном порядке ликвидатору требований кредиторов, независимо от наступления или не наступления срока исполнения обязательств. Суд сослался на положения статей 2 и 5 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Это свидетельствует о том, что права и обязанности сторон при разрешении определены путем применения аналогии права.

Как показывает юридическая практика, ликвидаторы могут отказывать в принятии требований с целью:

Затянуть формирование промежуточного ликвидационного баланса, а также саму процедуру ликвидации.

Уменьшить число кредиторов. Ведь некоторые, получив отказ, опустят руки и далее не будут требовать включения требований в судебном порядке, согласившись с аргументацией ликвидатора, либо просто не имея денег на госпошлину.

Ликвидаторы об этом знают и отказывают в принятии требований, не нарушая тем самым законодательство. Имеющийся в законодательстве пробел, касающийся срока исполнения обязательств, которые могут быть предъявлены ликвидатору, устранен в новой редакции п. 3 ст.57 Гражданского кодекса. Она излагается следующим образом: «С момента начала процедуры ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим. При этом последующее прекращение процедуры ликвидации не изменяет течение такого срока». Т.е. даже тут законодатель использует понятия «обязательство» и «срок», что полностью соответствует обоснованию выше.

А пока рекомендация кредиторам: подавать иски в суд и получать решения о понуждении к включению требований в реестр. Госпошлина по таким искам взыскивается потом в пользу кредитора с ликвидируемой компании.