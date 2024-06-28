|
Что не так с ликвидацией одной из компаний владельца "Острова чистоты"? Мнение юристов
28.06.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Спустя месяц после того, как
«Можно, конечно, и ждать, чего добьются другие, но это точно не мой вариант»
— Пришел и мне тот самый «легендарный» ответ от ликвидатора ПК Ромакс, в котором он признает факт наличия облигаций, но отказывается включать требование владельца облигаций в реестр кредиторов в связи с тем, что срок погашения обязательств не подошел. Такое вот «обязательство Шредингера», —
Он считает, что это «ущемление прав отдельной категории кредиторов из-за того, что процедура ликвидации недостаточно регламентирована и оставляет много аспектов без однозначного толкования».
— У текущих владельцев выбор небольшой: а) писать жалобу в ДЦБ и требовать его вмешательства, б) заявлять иск о понуждении к включению требования в реестр кредиторов, а лучше делать и то, и другое. Можно, конечно, и ждать, чего добьются другие, но это точно не мой вариант, — рассуждает Дмитрий.
Руководство группы компаний «Ромакс» пока никак не комментирует происходящее. Однако интересно, как будут реагировать госорганы. Ведь раньше Департамент по ценным бумагам Минфина
Мнение юристов: «Это затягивает процесс ликвидации»
Директор
Проще говоря, реальное, досрочное погашение долгов без правопреемства отвечает целям и духу нормы права, которую законодатель изложил в Гражданском кодексе.
А далее юристы поясняют:
— Кроме принудительной судебной, инициативной от госоргана ликвидации, существует так называемая внесудебная ликвидация. Ее срок не может превышать девять месяцев со дня принятия решения о ликвидации и может быть продлен не более чем до двенадцати месяцев.
Поскольку цель ликвидации — прекращение существования компании без правопреемства, логичным является тот факт, что все обязательства должны быть исполнены до момента исключения из ЕГР. Если это не получается сделать, предприятие должно пройти процедуру банкротства, чтобы долги были списаны. Т.е. происходит досрочное наступление срока платежа по всем долгам. В противном случае, например при сроке платежа — через 5 лет, короткий срок ликвидации не позволил бы погасить долги. Они должны были бы списываться. А это не отвечает принципу добросовестности (ст. 2 ГК).
Поэтому, если должник ушел в процедуру ликвидации, то следующим шагом кредитора является предъявление требования кредитора в адрес ликвидатора о досрочном погашении долга. В случае отказа либо уклонения ликвидатора от рассмотрения требований кредитор может до утверждения ликвидационного баланса обратиться в суд с иском к ликвидируемому юридическому лицу. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидированного юридического лица (п 4 ст. 60 ГК).
Положения статьи 59 ГК не делят обязательства должника по срокам их наступления, устанавливая общий порядок предъявления требований всеми кредиторами. В статье указано о «расчетах с кредиторами».
Важный ньюанс, из-за которого разгорелся спор. В статье 59 используется термин «обязательства». Многие считают, что речь идет именно об обязательствах, срок исполнения по которым наступил (т.е. истек срок для добровольного исполнения и можно требовать принудительного). Однако в статье об этом не указано! Это универсальный термин. В частности, в статье 288 ГК сказано, что обязательства возникают из договора и т.п. Т.е. речь идет об обязанности платить вообще: и той, по которой срок истек, и той, по которой еще нет права требовать. Более того, в статье 300 новой редакции ГК (вступит в силу 19 ноября 2024 года) законодатель специально выделяет две очереди платежей: «2) неуплаченную в срок основную сумму долга» и т. п; «3) основную сумму долга и т.п. за текущий период» (т.е. срок платежа по которым не истек).
Таким образом, кредитор вправе предъявить требования, срок исполнения которых еще не истек, а ликвидатор в таком случае должен принять такие требования и включить в реестр требований кредиторов. Если ликвидатор отказал в принятии требования кредитора, то кредитору следует незамедлительно обратиться с исковым заявлением в суд. Предметом иска будет являться взыскание задолженности и включение требований в состав требований кредиторов ликвидируемой организации. С этого требования уплачивается государственная пошлина — до 5% от суммы требований (приложение 15 к НК Республики Беларусь).
Как показывает юридическая практика, ликвидаторы могут отказывать в принятии требований с целью:
Ликвидаторы об этом знают и отказывают в принятии требований, не нарушая тем самым законодательство. Имеющийся в законодательстве пробел, касающийся срока исполнения обязательств, которые могут быть предъявлены ликвидатору, устранен в новой редакции п. 3 ст.57 Гражданского кодекса. Она излагается следующим образом: «С момента начала процедуры ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим. При этом последующее прекращение процедуры ликвидации не изменяет течение такого срока». Т.е. даже тут законодатель использует понятия «обязательство» и «срок», что полностью соответствует обоснованию выше.
А пока рекомендация кредиторам: подавать иски в суд и получать решения о понуждении к включению требований в реестр. Госпошлина по таким искам взыскивается потом в пользу кредитора с ликвидируемой компании.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя месяц после того, как стало известно, что ООО «Производственная компания Ромакс» (входит в группу компаний «Ромакс», которой принадлежит в том числе сеть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)