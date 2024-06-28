Лукашенко вручил награды лучшим выпускникам и преподавателям вузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси наградил выпускников и преподавателей вузов. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости, передает телеканал «МИР 24».

Молодые люди не только учились на отлично, но и сдали на высший балл все испытания. Они отличились также в общественной жизни, занимались наукой, показывали успехи в творчестве и спорте. Многие уже начали строить карьеру. Александр Лукашенко назвал участников церемонии символом будущего страны и произнес напутственные слова.

«Абсолютно уверен, что жизненные приоритеты вы расставляете правильно. Поэтому вы здесь, где не бывает случайных людей. Вижу ваш потенциал. Ведь вы уже достигли больших успехов. Верю, что не за горами новые достижения. Искренне желаю оставаться собой, кем бы вы ни стали, каких бы карьерных высот ни достигли в своем будущем. Пришло ваше время, а оно в принципе не бывает простым. В этом смысл жизни – не преодолев трудностей, не познаешь и вкус этой самой жизни», – отметил Александр Лукашенко.

Наградил белорусский лидер и преподавателей. Поблагодарил их за великий труд. Пожелал идти в ногу со временем и вести за собой учеников.