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Лукашенко вручил награды лучшим выпускникам и преподавателям вузов
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси наградил выпускников и преподавателей вузов. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости, передает телеканал «МИР 24».
Молодые люди не только учились на отлично, но и сдали на высший балл все испытания. Они отличились также в общественной жизни, занимались наукой, показывали успехи в творчестве и спорте. Многие уже начали строить карьеру. Александр Лукашенко назвал участников церемонии символом будущего страны и произнес напутственные слова.
Наградил белорусский лидер и преподавателей. Поблагодарил их за великий труд. Пожелал идти в ногу со временем и вести за собой учеников.
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Молодые люди не только учились на отлично, но и сдали на высший балл все испытания.
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