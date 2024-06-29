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Выпускники вузов попрощались со студенчеством в Минске
29.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске выпускники вузов прощались со студенчеством. Примерно три тысячи человек в этом году получили дипломы. Для них был организован большой праздник, на котором выступили известные артисты, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Яркие платья у девушек и строгие костюмы у парней: они – главные звезды. Студент медико-профилактического факультета Алексей Лагун вспоминает: попал в медицинский случайно. А теперь он молодой врач-гигиенист-эпидемиолог.
«Так совпало, что меня зачислили на неделю позже. Я бы сказал, по случайности. Ну, по моему личному везению, потому что освободилось место, как раз на бюджете. Может, это и судьба», – рассказал выпускник Белорусского медицинского университета Алексей Лагун.
Одна из звезд выпускного вечера – Полина Воронович. Она будущий провизор. Еще со школы мечтала стать врачом: читала книги по биологии, участвовала в олимпиадах по химии. Говорит, университетские годы будет вспоминать с улыбкой.
«У меня была очень классная группа. Я была старостой группы. И очень классные ребята. Мы дружные очень, надеюсь, что будем общаться после выпуска», – поделилась выпускница Белорусского медицинского университета Полина Воронович.
Отличники, призеры республиканских и международных олимпиад – на выпускном вечере в Минске собрались лучшие из лучших. Организаторы подготовили для них концерт с выступлением белорусских артистов. К выбору музыки подошли ответственно.
«Подбирая композиции, мы очень серьезно подходили именно с обсуждением с молодежью. Через молодежные организации запускали вот такие хорошие моменты и видели, чувствовали реакцию обратную. Если, как говорится, заходит музыка, то она будет сегодня звучать», – пояснил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.
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Три тысячи человек в этом году получили дипломы.
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