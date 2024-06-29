Выпускники вузов попрощались со студенчеством в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске выпускники вузов прощались со студенчеством. Примерно три тысячи человек в этом году получили дипломы. Для них был организован большой праздник, на котором выступили известные артисты, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Яркие платья у девушек и строгие костюмы у парней: они – главные звезды. Студент медико-профилактического факультета Алексей Лагун вспоминает: попал в медицинский случайно. А теперь он молодой врач-гигиенист-эпидемиолог.

«Так совпало, что меня зачислили на неделю позже. Я бы сказал, по случайности. Ну, по моему личному везению, потому что освободилось место, как раз на бюджете. Может, это и судьба», – рассказал выпускник Белорусского медицинского университета Алексей Лагун.