ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ветераны войны и труда осмотрели патриотическую экскурсию во Дворце Независимости в Минске

29.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ветераны войны и труда осмотрели патриотическую экскурсию во Дворце Независимости в Минске
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Подарок ко Дню Независимости Республики Беларусь и 80-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ветераны Великой Отечественной посетили резиденцию президента. Им показали главные залы для международных встреч, вручения государственных наград и другие, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Этот зал самый – большой в стране – площадка для президентской инаугурации, торжественных церемоний и награждений. В этот день интерьер дополнили патриотической выставкой о восстановлении Беларуси после Великой Отечественной войны. Для участников экскурсии те дни навсегда остались незаживающей раной. Меланья Дмитриевна в пять лет попала в концлагерь. Ее вместе с братьями и сестрами забрали у родителей и отвезли в Германию. Там же она и встретила Победу.

Города-герои
Как Минск пережил 1100 дней оккупации?
«Это надо благодарить Господа Бога и всем людям. Это мы должны гордиться, что мы живем, что мы столько пережили, что мы всех победили», – сказала ветеран труда Меланья Коржук.

Один из самых известных залов во Дворце – «зелёный». Здесь проходят международные переговоры, в том числе о вопросах мира. Галина Лившиц тоже помогала вернуть мир во время Великой Отечественной. Прятала и выносила из немецкого госпиталя медикаменты для партизан.

«Чаще лекарства, какие-то флаконы. Оттуда приносила листовки, развешивала их там. С риском, конечно. В общем, то, что необходимо, что взрослые не могли сделать, потому зона была просматриваемая. А девочке это было доступно: не проверяли, не трясли», – поделилась воспоминаниями участница Великой Отечественной войны Галина Лившиц.

Федору Сергеевичу – 99 лет. До войны работал токарем на авиационном заводе. Ушел на фронт, участвовал в наступательных операциях, освобождал страну и Минск. А после белорусская столица восстанавливалась на его глазах. Теперь же восхищается современной городской архитектурой. Высоко оценил и Дворец Независимости.

«Это достояние народа. Наконец-то мы восстановили после войны народное хозяйство. Мы стали свой быт, свою работу, свою деятельность обогащать. А сейчас – вообще красота невероятная. Невероятная красота!» – отметил участник Великой Отечественной войны Федор Фещенко.

Дворец Независимости – центральная часть столицы. Этот комплекс называют символом суверенитета страны. Именно здесь проходят крупные саммиты, важные международные и республиканские мероприятия.

Праздничную экскурсию посетили не только ветераны Великой Отечественной, а также жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и ветераны труда.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день интерьер дополнили патриотической выставкой о восстановлении Беларуси после Великой Отечественной войны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Делайте все вовремя»: Лукашенко рассказал выпускникам, как все успевать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2024
Mir24.TV Belarus
29.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика