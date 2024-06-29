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Ветераны войны и труда осмотрели патриотическую экскурсию во Дворце Независимости в Минске
29.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подарок ко Дню Независимости Республики Беларусь и 80-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ветераны Великой Отечественной посетили резиденцию президента. Им показали главные залы для международных встреч,
Этот зал самый – большой в стране – площадка для президентской инаугурации, торжественных церемоний и награждений. В этот день интерьер дополнили патриотической выставкой о восстановлении Беларуси после Великой Отечественной войны. Для участников экскурсии те дни навсегда остались незаживающей раной. Меланья Дмитриевна в пять лет попала в концлагерь. Ее вместе с братьями и сестрами забрали у родителей и отвезли в Германию. Там же она и встретила Победу.
Один из самых известных залов во Дворце – «зелёный». Здесь проходят международные переговоры, в том числе о вопросах мира. Галина Лившиц тоже помогала вернуть мир во время Великой Отечественной. Прятала и выносила из немецкого госпиталя медикаменты для партизан.
«Чаще лекарства, какие-то флаконы. Оттуда приносила листовки, развешивала их там. С риском, конечно. В общем, то, что необходимо, что взрослые не могли сделать, потому зона была просматриваемая. А девочке это было доступно: не проверяли, не трясли», – поделилась воспоминаниями участница Великой Отечественной войны Галина Лившиц.
Федору Сергеевичу – 99 лет. До войны работал токарем на авиационном заводе. Ушел на фронт, участвовал в наступательных операциях, освобождал страну и Минск. А после белорусская столица восстанавливалась на его глазах. Теперь же восхищается современной городской архитектурой. Высоко оценил и
Дворец Независимости – центральная часть столицы. Этот комплекс называют символом суверенитета страны. Именно здесь проходят крупные саммиты, важные международные и
Праздничную экскурсию посетили не только ветераны Великой Отечественной, а также жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и ветераны труда.
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В этот день интерьер дополнили патриотической выставкой о восстановлении Беларуси после Великой Отечественной войны.
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