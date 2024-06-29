Ветераны войны и труда осмотрели патриотическую экскурсию во Дворце Независимости в Минске

Один из самых известных залов во Дворце – «зелёный». Здесь проходят международные переговоры, в том числе о вопросах мира. Галина Лившиц тоже помогала вернуть мир во время Великой Отечественной. Прятала и выносила из немецкого госпиталя медикаменты для партизан.

«Чаще лекарства, какие-то флаконы. Оттуда приносила листовки, развешивала их там. С риском, конечно. В общем, то, что необходимо, что взрослые не могли сделать, потому зона была просматриваемая. А девочке это было доступно: не проверяли, не трясли», – поделилась воспоминаниями участница Великой Отечественной войны Галина Лившиц.

Федору Сергеевичу – 99 лет. До войны работал токарем на авиационном заводе. Ушел на фронт, участвовал в наступательных операциях, освобождал страну и Минск. А после белорусская столица восстанавливалась на его глазах. Теперь же восхищается современной городской архитектурой. Высоко оценил и Дворец Независимости .

«Это достояние народа. Наконец-то мы восстановили после войны народное хозяйство. Мы стали свой быт, свою работу, свою деятельность обогащать. А сейчас – вообще красота невероятная. Невероятная красота!» – отметил участник Великой Отечественной войны Федор Фещенко.

Дворец Независимости – центральная часть столицы. Этот комплекс называют символом суверенитета страны. Именно здесь проходят крупные саммиты, важные международные и республиканские мероприятия .

Праздничную экскурсию посетили не только ветераны Великой Отечественной, а также жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и ветераны труда.