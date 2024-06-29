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Сорок лет под землей: Минский метрополитен отмечает юбилей
29.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Строительство «подземного Минска» стало возможным в 1977 году после рождения миллионного минчанина. За первые семь лет под центральным проспектом столицы построили 8,5 километров путей – это восемь станций. Теперь у минского метрополитена три линии и 33 станции.
В штате пять тысяч сотрудников. Треть из них работают ночью. Специалисты отшлифовывают рельсы до зеркального блеска, маркшейдеры с точностью до миллиметра проверяет допуски, габариты, расстояние до контактного рельса, чтобы состав передвигался в строго отведенных параметрах.
«Зеленая» линия метро – самая молодая. Здесь травалаторы и эскалаторы – белорусского производства, на перронах – специальные защитные системы для пассажиров, они синхронизированы с составом и открываются автоматически. В новых поездах, собранных в Беларуси, меньше шума, максимум комфорта, зарядки для телефона, кондиционеры.
Метрополитен – это город под землей со своей системой электроэнергии. Ведь поезда разгоняются под высоким напряжением, и оно должны быть бесперебойным.
«Все оборудование, все устройство, которые вы здесь видите, начиная от лампочки на станции до подвижного состава, все электроснабжение получает именно отсюда на нашей подстанции. То есть благодаря нам электроэнергия от городских кабельных сетей преобразовывается в нужное напряжение, и мы обеспечиваем бесперебойным снабжением в круглосуточном режиме работы», – рассказал начальник дистанции электроснабжения Павел Макеев.
«Станция «Вокзальная» завоевала первое место. Один из известных английских журналов, который занимается именно дизайном подземных помещений, проводит такие конкурсы», – рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.
В перспективе в минском метро появится четвертая линия. Она будет частично дублировать вторую кольцевую автодорогу. Тогда все «подземные пути» Минска вырастут с 40 километров до 70. В конце этого года будут сданы в эксплуатацию три новых станции третьей линии – «Аэродромная», «Неморшанский Сад», «Слуцкий Гостинец», а также электродепо «Слуцкое».
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Строительство «подземного Минска» стало возможным в 1977 году после рождения миллионного минчанина.
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