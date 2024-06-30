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Нюансы рынка спортивного питания и трудности общения в онлайне: новости бизнеса за 24-30 июня 2024 года

30.06.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Тренды в работе с ИИ, советы для новичков по выходу на маркетплейсы и полезные книги. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

После того, как мир массово «ушел» работать в онлайн, одним из востребованных навыков стала цифровая коммуникация. И это не только про умение качественно излагать свои мысли, ставить задачи, но и про элементарную чувствительность к тону и настроению собеседника. Специалист по деловым коммуникациям, этикету и протоколу Елена Григорьева рассказала «Про бизнес» о новых подходах к деловой переписке и рекомендациях, как не быть «токсиком» в корпоративных коммуникациях.

Управление бизнесом — непростая задача. А найти хорошего директора для компании — порой вообще квест. Один будет отлично разбираться в продукте, но завалит «бумажную» работу (еще чего доброго штраф заработает от проверяющих), другой — создаст идеальный порядок в процессах, но не сможет вывести на рынок ничего стоящего, а третий — может все и сразу, но запросит такую зарплату, которую вы будете в состоянии платить, только оставаясь без прибыли. А если вы решили взять все управление в свои руки, есть риск в какой-то момент тоже упустить что-то важное. Популярный в последнее время вариант — нанять вместо директора управляющую организацию. Как подобрать? Читайте здесь.

Какие существуют тренды в использовании ИИ, потенциальные проблемы и как искусственный интеллект помогает автоматизировать продажи? Об этом знает Павел Козлов, архитектор проектов в ИТ-компании KRAINET.

Здесь — рекомендации, что делать, если попали под кибератаку, а тут — советы по выходу на маркетплейсы.

Для того, чтобы уметь отличать полезную литературу от пародий на нее, нужно иметь базу в виде прочитанных книг. Именно она формирует критическое мышление и вкус. Начать предлагаем с новой подборки от МТС «Книги с Литрес», где собрали художественную и мемуарную прозу, полезную для людей, занимающихся бизнесом.

Истории бизнеса

Сегодня мода на ЗОЖ — это мировой тренд. «Аудитория действительно растет и становится более осознанной в своих запросах, а витамины и БАДы уже перехватили инициативу у традиционных протеинов. Но несмотря на бум спроса, трудностей в нише тоже хватает: демпинг цен за счет серых схем, высокая стоимость маркетинга и неоправданное отсутствие доверия к отечественным и российским производителям», — отмечает один из первопроходцев этой индустрии в Беларуси Вадим Фатеев, основатель сети магазинов спортивного питания «Fizcult». Читайте, как на самом деле устроен такой непростой рынок.

В цветочный бизнес инженер Анатолий Шимаковский попал практически случайно и «горит» им уже 10 лет. У бренда Vetka-kvetka 2 офлайн-магазина в Минске и интернет-магазин. «Фишки» проекта — круглосуточная работа 24/7, курьерская доставка за 1−2 часа и продажа в онлайн-витрине только тех букетов, что есть в наличии. Анатолий рассказал «Про бизнес» о нюансах работы и сложностях цветочной сферы, о покупателях букетов за 600 BYN, цветочном факапе и планах.

Необычное для бизнеса

Спустя месяц после того, как стало известно, что ООО «Производственная компания Ромакс» (входит в группу компаний «Ромакс», которой принадлежит в том числе сеть «Остров чистоты») находится в процессе ликвидации, владельцы облигаций компании стали получать отказы во включении их в реестр кредиторов. Это удивило не только инвесторов, но и юристов. Мы попытались разобраться в ситуации.

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Теги: Минск
 
 
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Тренды в работе с ИИ, советы для новичков по выходу на маркетплейсы и полезные книги. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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