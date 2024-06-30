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Ветераны партизанских отрядов рассказали, как взрывали немецкие поезда в Беларуси
30.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
29 июня отмечается День партизан и подпольщиков. В этот день в 1941 году ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР выпустили директиву об организации партизанского движения на оккупированных нацистами территориях, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.
Николаю Козыреву 98 лет, но он хорошо помнит, как пускал под откос эшелоны с фашистами. Ушел в партизаны практически в первые дни войны. Свой первый заряд заложил 15-летним пацаном.
Боеприпасов не хватало, и взрывчатку приходилось делать самостоятельно – выплавлять из снарядов в котлах с кипятком.
На территории Беларуси партизанские отряды начали формироваться с первых дней войны. Среди мстителей были даже дети. Николай Давыдько стал связным в 11 лет.
«Оформили меня. Вот так вот будешь, говорят, ходить два раза в неделю – в понедельник и в пятницу», – поделился Николай Давыдько.
В своих методах борьбы дети-диверсанты были изобретательны: затолканная в выхлопную трубу картофелина или засыпанный в бензобак сахар выводили из строя вражеский автомобиль. Могли пустить под откос и железнодорожный состав.
Коле Давыдько поставили задачу собирать информацию о количестве и перемещениях противника. Листки с собранными данными он вшивал в подкладку телогрейки и доставлял партизанам.
«Пройти по деревне побирушкой, попроситься посмотреть. Ну и вот так я ходил с декабря 1943-го и по 1944-й – по освобождение», – рассказал Николай Давыдко.
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На территории страны партизаны и подпольщики начали действовать с первых дней Великой Отечественной войны.
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