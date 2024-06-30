Ветераны партизанских отрядов рассказали, как взрывали немецкие поезда в Беларуси

На территории Беларуси партизанские отряды начали формироваться с первых дней войны. Среди мстителей были даже дети. Николай Давыдько стал связным в 11 лет.

«Оформили меня. Вот так вот будешь, говорят, ходить два раза в неделю – в понедельник и в пятницу», – поделился Николай Давыдько.

В своих методах борьбы дети-диверсанты были изобретательны: затолканная в выхлопную трубу картофелина или засыпанный в бензобак сахар выводили из строя вражеский автомобиль. Могли пустить под откос и железнодорожный состав.

«Засыпали, например, землю или камни в буксы провозных колес. Брали землю, зачерпывали камни или щебенку, забрасывали внутрь. Оно прилипало. И крышку ставили обратно, завинчивали. Через несколько десятков километров колесо начинало болтаться и его срывало с паровоза», – пояснил заведующий отделом Оршанского районного центра физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи Андрей Калачев.

Коле Давыдько поставили задачу собирать информацию о количестве и перемещениях противника. Листки с собранными данными он вшивал в подкладку телогрейки и доставлял партизанам.

«Пройти по деревне побирушкой, попроситься посмотреть. Ну и вот так я ходил с декабря 1943-го и по 1944-й – по освобождение», – рассказал Николай Давыдко.