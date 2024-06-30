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Ветераны партизанских отрядов рассказали, как взрывали немецкие поезда в Беларуси

30.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ветераны партизанских отрядов рассказали, как взрывали немецкие поезда в Беларуси
 Фото: ТАСС

29 июня отмечается День партизан и подпольщиков. В этот день в 1941 году ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР выпустили директиву об организации партизанского движения на оккупированных нацистами территориях, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

Николаю Козыреву 98 лет, но он хорошо помнит, как пускал под откос эшелоны с фашистами. Ушел в партизаны практически в первые дни войны. Свой первый заряд заложил 15-летним пацаном.

«Два способа было подрыва: с помощью шнура, который тянулся далеко, где-то за 200 метров. И второй – ударное действие типа гранаты», – участник рельсовой войны.

Боеприпасов не хватало, и взрывчатку приходилось делать самостоятельно – выплавлять из снарядов в котлах с кипятком.

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«Человек садится, между ног ставит заряд. Ну и ему надо вывернуть взрыватель. Вот он не так сделал – снаряд взорвался. Тут даже чтобы похоронить не оставалось кусков», – рассказал Козырев.

На территории Беларуси партизанские отряды начали формироваться с первых дней войны. Среди мстителей были даже дети. Николай Давыдько стал связным в 11 лет.

«Оформили меня. Вот так вот будешь, говорят, ходить два раза в неделю – в понедельник и в пятницу», – поделился Николай Давыдько.

В своих методах борьбы дети-диверсанты были изобретательны: затолканная в выхлопную трубу картофелина или засыпанный в бензобак сахар выводили из строя вражеский автомобиль. Могли пустить под откос и железнодорожный состав.

«Засыпали, например, землю или камни в буксы провозных колес. Брали землю, зачерпывали камни или щебенку, забрасывали внутрь. Оно прилипало. И крышку ставили обратно, завинчивали. Через несколько десятков километров колесо начинало болтаться и его срывало с паровоза», – пояснил заведующий отделом Оршанского районного центра физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи Андрей Калачев.

Коле Давыдько поставили задачу собирать информацию о количестве и перемещениях противника. Листки с собранными данными он вшивал в подкладку телогрейки и доставлял партизанам.

«Пройти по деревне побирушкой, попроситься посмотреть. Ну и вот так я ходил с декабря 1943-го и по 1944-й – по освобождение», – рассказал Николай Давыдко.

Фронт в тылу врага на территории Беларуси держали 374 тысячи партизан, действовали свыше 70 тысяч подпольщиков. За их деятельность Минск – единственный белорусский город – в 1974 году был удостоен звания «Город-герой».



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Теги: Минск
 
 
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На территории страны партизаны и подпольщики начали действовать с первых дней Великой Отечественной войны.
 
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