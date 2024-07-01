От €1000 за “квадрат”. Посмотрели, как выглядит и что предлагает комплекс «Северный Берег»

Источник материала: ProBusiness





«Северный Берег» — один из крупнейших проектов в сфере недвижимости, который реализуется в Минске на данный момент. К нему приковано внимание тысяч белорусов, а любые новости, связанные с ходом строительства или компанией-застройщиком, вызывают огромный интерес. Решили разобраться во всем сами и отправились напрямую в комплекс, где уже готовы первые жилые дома. Поговорили с директором «Риверсайд Девелопмент Лимитед» Антоном Русакевичем о том, как развивается проект, какие ожидания и опасения есть у покупателей и каким в итоге получится «Северный Берег».





На каком этапе «Северный Берег» сейчас

Несколько недель назад в комплексе «Северный Берег» сдали в эксплуатацию первые два дома — ключи уже передали будущим жителям района. Но еще до появления жилой недвижимости застройщик поработал над инфраструктурой и создал Lakeside Park. Эта зона стала точкой притяжения для многих минчан, отдыхающих на берегу Цнянки. Парк станет общей зоной и для всех будущих жителей комплекса. Помимо него в проекте предусмотрены также Центральный сквер и Forest Park.









Также этим летом в комплексе начнется строительство детского сада, в перспективе будет и современная школа с несколькими бассейнами — ее проект уже согласован. Строительство начнется в январе 2025 года, а сдать объект планируют в 2026 году. К слову, многие дома в «Северном Береге» планируют сдавать как раз в это же время, поэтому люди смогут отправить детей в школу без длительного ожидания. Будет в районе и паркинг с большим супермаркетом на первом этаже площадью около 1300 кв.м.









В некоторых из домов уже определены арендаторы коммерческой недвижимости на первых этажах. Осенью откроются первые магазины. Коммерческие площади — только арендные, застройщик их не продает, чтобы грамотно выстроить инфраструктуру комплекса. В целом девелопер проекта — компания «Риверсайд Девелопмент Лимитед» — придерживается концепции «город в городе»: вся инфраструктура будет доступна жителям района в пределах 5−10 минут.





Дома в «Северном Береге» относятся к среднеэтажной застройке (6−10 этажей). Каждый двор озеленен, причем взрослыми деревьями. В каждом доме обустроены колясочные, помещения для мытья лап животных. В квартирах — большие окна, установлены металлические двери, выполнена черновая отделка.







— Что нас отличает от других застройщиков и проектов — мы, с одной стороны, в городе, а с другой достаточно обособлены. Нет старой инфраструктуры и построек. Мы создаем концептуально единый современный район. Вы визуально находитесь в однородной среде. Социальная инфраструктура у нас строится одновременно с жилыми домами. Мы, наверно, единственный застройщик, который строит параллельно социальную и жилую инфраструктуру, — объяснил при встрече Антон Русакевич, директор «Риверсайд Девелопмент Лимитед». С ним мы и обсуждаем будущее «Северного Берега».

«Слухи повлияли на продажи… но на короткий период»

— Антон, начнем сразу с того, что многих взволновало. Весной активно обсуждалась новость о том, что один из крупных инвесторов комплекса «Северный Берег» решил продать свою долю. Как отреагировали ваши клиенты?

— Мы продолжили работу в том же ритме, несмотря на возникшие слухи. Стараемся их не комментировать. Конечно, эта информация на какое-то время отразилась на деятельности компании. Конкуренты охотно подхватили аудиторию с посылом: «Приходите лучше к нам». В этот момент наши продажи упали. Но это был лишь короткий период.

Нас очень выручила сдача первых 2 домов. Все убедились, что мы работаем и делаем это качественно, на совесть. Сейчас продажи вернулись к прежним показателям, которые были до выхода этой новости.

Мы стараемся быть максимально открытыми с нашими покупателями. И, надеюсь, все видят, что у нас активно идет строительство. Мы не сбавляем темпы. Уже сдали первые дома: люди приехали, приняли свои квартиры.





— Ищет ли сейчас компания «Риверсайд Девелопмент Лимитед» других инвесторов?

— Никаких инвесторов мы не ищем. Сами подумайте: очевидно, что на доход с продажи 2−3 жилых домов нельзя построить столько социальных объектов, сколько у нас в работе и в планах. В том числе и выставочный центр Экспо, стоимость которого уже перевалила за $ 30 млн , а также детский сад, парк… Конечно, финансирование у нас есть, и оно поступает ритмично.

«Продукт получился хорошим, но нет предела совершенству»

— Были опасения, что изначальный проект комплекса сильно изменится. Но, насколько мы понимаем, таких планов у застройщика не было и нет?

— Согласно концепции, максимальная высота зданий вдоль основной магистрали (ул. Карастояновой) — 10−11 этажей. Чтобы сохранить вид на водохранилище и парк, дома будут строиться так, чтобы не перекрывать друг друга.





Да, мы могли бы построить еще высотку в 25−30 этажей, но не будем.

Появится ли где-то высотная застройка? Не в ближайшем будущем и не в этих районах, не в домах первой очереди. У воды тоже ничего высокого не будет.



Каждый наш квартал по-своему уникален. Первый — это прибрежная зона, природа, парк, единение с природой. Второй — детский квартал с садом, школой и сквером. Третий — про здоровье: здесь объекты здравоохранения, тренажерные залы, фитнес, ЗОЖ.

Также мы первыми пробуем реализовать модель административных кварталов. Планируем, что в одном квартале будет Экспо, поликлиника, и, возможно, построим там ледовую арену.





Кроме того мы хотим максимально использовать территорию, не отдавать площади под гипермаркеты — лучше сделаем сквер. А под гипермаркет отдадим первый этаж паркинга. Тогда все будет в шаговой доступности.

— А что касается самих квартир? Какие варианты вы предлагаете рынку?

— Мы не продаем квартиры, мы продаем стиль жизни. И нам очень интересно выйти на белорусский рынок с новыми продуктами, понять, насколько он к этому готов. Например, мы предложили клиентам дуплексы, но не на последнем этаже, а на первом. Получаются своего рода таунхаусы с собственными небольшими двориками.





Также у нас будет 2 формы работы с клиентами:

продажа готового жилья, которое инвестор строил за свои деньги;

продажа квартир, в том числе с уже готовой отделкой и встроенной мебелью, по договорам долевого строительства.

В квартирах мы выполняем высококачественную отделку — окрашиваем стены, делаем гипсокартонный потолок, укладываем широкоформатную плитку. Во всех комнатах устанавливаем кондиционеры, в санузлах везде подвесная сантехника, в комнатах смонтированы встроенные шкафы.

Пока изучаем, к чему готов рынок и какие у него потребности. Не боимся вкладываться в это и внедрять опыт других стран. — Уже сейчас в ЖК закончили строить первые дома. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете результаты работы? Какой получилась эта часть ЖК?

— Первая фаза строительства еще продолжается — будет 15 зданий. По пяти из них строительство еще не стартовало. Завершится первая очередь в конце 2026 — начале 2027 года. Но параллельно мы уже начали вторую фазу. Там строится 3 дома. К концу года мы начнем третью фазу.





Мы ответственно подходим к строительству, и сейчас собираем фидбэк от людей из первых сданных нами домов. Их мнения и пожелания планируем учесть и реализовать в дальнейшем. Да, продукт у нас получился хорошим, но ведь нет предела совершенству.

Мы — молодая компания, у нас амбициозный коллектив, который болеет за продукт. За «Северный Берег» никогда не должно быть стыдно.

«Спросили первых жителей — 9,3 балла из 10»

— Ваша компания много вкладывает не только в саму недвижимость, но и в целом в инфраструктуру района, рекреационные зоны, ландшафтный дизайн. Почему это важно?

— Уже есть некоторый мастхев для современного жилья. Это огороженная территория (закрытый двор), прекрасная инсоляция, дизайн дворовой территории с множеством разнообразных растений. Это уже не VIP, а стандартный запрос большинства людей.





Человек в своей квартире находится в среднем около 8 часов в день. Все остальное время он проводит снаружи. Конечно, при условии, что вокруг красиво, уютно и безопасно. Мир стремительно меняется. Мы меньше готовим — заказываем доставку, выходим из квартир, чтобы общаться. Постепенно люди привыкают, что велодорожка — это удобно, закрытый двор без автостоянки — безопасно.





Все это — уже базовый запрос. И мы не можем не соответствовать уровню рынка. Поэтому в инфраструктуру вкладываемся мы сами и наш инвестор.

— Недавно первые жители ЖК «Северный Берег» получили ключи от своих квартир. Какую обратную связь вы получили от клиентов?

— Мы собирали отзывы людей. Изучалась каждая приемка квартиры. Общая оценка — 9,3 балла из 10. Думаю, это достаточно высокий уровень. При этом люди отмечали даже самые мелкие недочеты. Мы не спорим, исправляем все.

Если вам не нравится, значит — поправим. Потому что вы клиент. Если говорить в общем о впечатлениях… Люди, которые впервые сюда приходят, испытывают культурный шок. Они видят красивое лобби, продуманные входные группы, лапомойку, просторную колясочную. И это они еще в свои квартиры не вошли!





— По вашему опыту, какие форматы жилья сегодня наиболее востребованы?

— В Минске это однушки. Но мы не хотим сделать из наших домов общежития. Началась бы перепродажа, сдача на сутки… А у нас в основе — семейный стиль жизни. Мы строим достаточно большое количество 3−4-комнатных квартир. На этаже по 4 квартиры.

Однушки тоже есть, но их доля невелика. Даже несмотря на то, что они хорошо продаются. По количеству парковочных мест мы стремимся добиться соотношения 1 к 1, хотя по законодательству можем делать их меньше, а вместо двух парковок, например, поставить еще один дом.





«Люди чувствуют комфорт и уже не согласятся на меньшее»

— Какие условия сейчас предлагает клиентам «Северный Берег»? Есть ли специальные кредитные программы?

— У нас несколько инструментов, которые позволяют приобрести недвижимость, если нет сразу всей суммы.

1. Кредит, который предлагает наш партнер ЗАО «МТБанк»:

ставка — 14,65%;

сумма — 150 000 рублей без поручителей, с поручителем — до 90% стоимости квартиры;

первый год — со ставкой 0,1%

есть возможность досрочного погашения без штрафных санкций.





2. Рассрочка. Клиент при заключении договора сразу выплачивает 50% от суммы, а потом оставшееся согласно графику до конца строительства.

Цены в «Северном Береге» — от € 1000 до € 1500−1700 за метр квадратный. На ценообразование влияет этажность, вид из окон. Каждый может выбрать для себя то, что хочет. Есть клиенты, которым не важна цена, потому что покупают раз и навсегда. А есть те, кто покупает «инвестиционную» квартиру или на будущее для детей — для них критерий цены будет одним из приоритетных.





— Каким в итоге должен стать «Северный Берег»? Каким вы его видите?

— Для меня комфортное и безопасное проживание людей — это основная задача. Отдельные променадные и велодорожки, которые не пересекаются. Шаговая доступность инфраструктуры: аптека, банк, продовольственный магазин и т.д. У человека все под рукой. Ведь концепция «город в городе» — это, прежде всего, про комфорт, доступность, высшее качество услуг.

Мы не ищем арендаторов, а выбираем. Изучаем рейтинг, отзывы, учитываем потребности бизнеса, чтобы в одном доме не было условно двух кофеен. В одном из домов первым делом мы сделали клуб жильцов. Здесь есть отдельный вход, можно спуститься сюда вечером. Здесь будет бильярдный стол, кинотеатр, детская игровая комната, тренажерный зал. Это все создано для объединения людей, воссоздания той атмосферы, когда соседи дружили дворами и ходили друг другу в гости. Есть общее пространство: люди будут встречаться и беседовать.











— Как сейчас обстоят дела со спросом на квартиры в «Северном Береге»?

— Сохраняется высокий спрос. Последний старт продаж был у нас буквально месяц назад. И люди с раннего утра занимали очередь. Мы видим, что заинтересованность есть и чувствуем себя комфортно.

— По вашим оценкам, сегмент качественной жилой недвижимости в Беларуси на сегодня востребован? Как вы оцениваете перспективы?

— Мы работаем в сегменте «Комфорт», а часть наших домов — сегмент «Премиум». Рынок в этой части будет расти. Люди почувствуют комфорт и уже не согласятся на меньшее. Купят меньше квадратов, но лучшего качества.

Мы работаем только год. Уже возвели 2 дома, еще 13 домов строим. И требуем максимального качества от всех подрядчиков, выше нормативов. Чтобы быть уверенными на все 100%. «Сойдет и так» — это совсем не наше. И, уверен, что люди это видят.