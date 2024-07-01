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Белорусские пограничники усилили бдительность на южной границе

01.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские пограничники усилили бдительность на южной границе
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь усиливает южную границу, где за последнюю неделю не раз фиксировали нарушения с украинской стороны. Залетают беспилотники, передвигаются разведгруппы, все чаще белорусские пограничники стали находить тайники со взрывчаткой. Что происходит, выяснял корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Ситуация на белорусско-украинских рубежах непростая. Пограничники дежурят в усиленном режиме. Сбили беспилотник, который прилетел с украинской стороны.

«Аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры», – сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Неподалеку от места, где сбили дрон, нашли тайник: два килограмма взрывчатки и деньги. Разведка сообщает и о подозрительном перемещении войск на территории Украины.

«У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», – рассказал заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Лукашевич.

Украина активно транслирует информацию о строительстве минных заграждений на границе с Беларусью, говоря о защите. Однако, по информации белорусских спецслужб, оставляет свободные проходы.

«Необходимо учитывать, что подразделения вооруженных сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Несмотря на то, что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области», – отметил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Северинчик.

Протяженность границы с Украиной 1084 километра. Провокаций стало больше, говорят в Минобороны. Беспилотники практически ежедневно нарушают рубежи. Такая активность вынуждает белорусских военных подтянуть силы.



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Ситуация на белорусско-украинских рубежах непростая. Залетают беспилотники, передвигаются разведгруппы.
 
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