Белорусские пограничники усилили бдительность на южной границе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь усиливает южную границу, где за последнюю неделю не раз фиксировали нарушения с украинской стороны. Залетают беспилотники, передвигаются разведгруппы, все чаще белорусские пограничники стали находить тайники со взрывчаткой. Что происходит, выяснял корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Ситуация на белорусско-украинских рубежах непростая. Пограничники дежурят в усиленном режиме. Сбили беспилотник , который прилетел с украинской стороны.

«Аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры», – сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Неподалеку от места, где сбили дрон, нашли тайник: два килограмма взрывчатки и деньги. Разведка сообщает и о подозрительном перемещении войск на территории Украины.